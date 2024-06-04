Не лечит, а калечит: Названа скрытая опасность томатного сока

Томатный сок — настоящий кладезь полезных микроэлементов. Входящие в его состав антиоксиданты, витамины и минералы в виде калия и магния защищают клетки организма, снижают холестерин и поддерживают работу сердца. Впрочем, некоторым подобный напиток может серьёзно навредить, предупредила врач-диетолог Александра Разарёнова.

По словам эксперта, от сока томатов стоит отказаться людям с гастритом, язвенной или гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью. Высокая кислотность продукта лишь усугубит симптомы. Искать напитку альтернативу придётся и почечникам, которые следят за потреблением калия. А если производитель добавил в состав сока сахар, он становится вредным ещё и для диабетиков.

"В некоторых случаях напиток содержит следы глютена, что вредно для людей с целиакией, или непереносимостью глютена. Томатный сок может взаимодействовать с определёнными препаратами, поэтому людям, регулярно принимающим лекарства, следует проконсультироваться со специалистом перед его употреблением", — рассказала Разарёнова в беседе с радио Sputnik.