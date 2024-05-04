В День апельсинового сока россиянам рассказали, почему пить его на завтрак не стоит Эксперт Быстров: Апельсиновым соком нельзя запивать любые лекарства 4 мая, 07:16 Апельсиновым соком нельзя запивать любые лекарства. Обложка © Freepik.com / wirestock

4 мая отмечается Международный день апельсинового сока. Этот напиток является одним из самых популярных в мире: так, на его производство идёт около 85% всех собираемых в мире апельсинов. Помимо приятного вкуса сок обладает полезными для здоровья свойствами. Их в беседе с Life.ru озвучил доцент кафедры индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса Росбиотеха, к.т.н. Дмитрий Быстров.

В стакане свежевыжатого апельсинового сока содержится почти вся дневная норма витамина С, который необходим для укрепления иммунной системы и правильного усвоения кальция в костях. Сам фрукт богат антиоксидантами, нейтрализующими воздействие веществ в организме человека, приводящих к преждевременному старению и ряду заболеваний. Дмитрий Быстров Доцент кафедры индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса Росбиотеха, к.т.н.

Также, по его словам, апельсины помогают организму усваивать другие витамины, питательные вещества, минералы, способствуют выработке коллагена и содержат витамин B6, который нужен для регенерации кожи. Мякоть апельсинового сока содержит много растворимой клетчатки, которая усиливает перистальтику кишечника.

Однако западная традиция начинать день со стакана апельсинового сока не вполне соответствует концепции здорового образа жизни, предупреждает Быстров. Во-первых, в напитке много растворённых сахаров. Апельсиновый сок натощак быстро всасывается в кровь, активизируя выработку инсулина. Таким образом, чувство голода вернётся довольно скоро, что грозит перееданием. Кстати, если сок пакетированный, то сахара в нём ещё больше, чем в свежевыжатом. Во-вторых, цитрусовые богаты кислотами, поэтому такой сок следует исключить из рациона людям с проблемным ЖКТ.

Кроме того, не стоит запивать апельсиновым соком никакие лекарства. В нём содержатся нарингин и гесперидин, которые снижают активность ферментов печени. Таким образом, в организме накапливаются высокие концентрации действующего вещества, которые могут стать токсичными.

А ранее Life.ru рассказывал, чем томатный сок полезнее свежих помидоров. В частности, этот напиток помогает как мужскому, так и женскому здоровью.

Авторы Андрей Горяничев