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В День апельсинового сока россиянам рассказали, почему пить его на завтрак не стоит

Эксперт Быстров: Апельсиновым соком нельзя запивать любые лекарства

4 мая, 07:16
Апельсиновым соком нельзя запивать любые лекарства. Обложка © Freepik.com / wirestock

Апельсиновым соком нельзя запивать любые лекарства. Обложка © Freepik.com / wirestock

4 мая отмечается Международный день апельсинового сока. Этот напиток является одним из самых популярных в мире: так, на его производство идёт около 85% всех собираемых в мире апельсинов. Помимо приятного вкуса сок обладает полезными для здоровья свойствами. Их в беседе с Life.ru озвучил доцент кафедры индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса Росбиотеха, к.т.н. Дмитрий Быстров.

В стакане свежевыжатого апельсинового сока содержится почти вся дневная норма витамина С, который необходим для укрепления иммунной системы и правильного усвоения кальция в костях. Сам фрукт богат антиоксидантами, нейтрализующими воздействие веществ в организме человека, приводящих к преждевременному старению и ряду заболеваний.

Дмитрий Быстров

Доцент кафедры индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса Росбиотеха, к.т.н.

В стакане свежевыжатого апельсинового сока содержится почти вся дневная норма витамина С, который необходим для укрепления иммунной системы и правильного усвоения кальция в костях. Сам фрукт богат антиоксидантами, нейтрализующими воздействие веществ в организме человека, приводящих к преждевременному старению и ряду заболеваний.
В стакане свежевыжатого апельсинового сока содержится почти вся дневная норма витамина С, который необходим для укрепления иммунной системы и правильного усвоения кальция в костях. Сам фрукт богат антиоксидантами, нейтрализующими воздействие веществ в организме человека, приводящих к преждевременному старению и ряду заболеваний.

Также, по его словам, апельсины помогают организму усваивать другие витамины, питательные вещества, минералы, способствуют выработке коллагена и содержат витамин B6, который нужен для регенерации кожи. Мякоть апельсинового сока содержит много растворимой клетчатки, которая усиливает перистальтику кишечника.

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Однако западная традиция начинать день со стакана апельсинового сока не вполне соответствует концепции здорового образа жизни, предупреждает Быстров. Во-первых, в напитке много растворённых сахаров. Апельсиновый сок натощак быстро всасывается в кровь, активизируя выработку инсулина. Таким образом, чувство голода вернётся довольно скоро, что грозит перееданием. Кстати, если сок пакетированный, то сахара в нём ещё больше, чем в свежевыжатом. Во-вторых, цитрусовые богаты кислотами, поэтому такой сок следует исключить из рациона людям с проблемным ЖКТ.

Кроме того, не стоит запивать апельсиновым соком никакие лекарства. В нём содержатся нарингин и гесперидин, которые снижают активность ферментов печени. Таким образом, в организме накапливаются высокие концентрации действующего вещества, которые могут стать токсичными.

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А ранее Life.ru рассказывал, чем томатный сок полезнее свежих помидоров. В частности, этот напиток помогает как мужскому, так и женскому здоровью.

Авторы
Андрей Горяничев
Андрей Горяничев
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