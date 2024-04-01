Врач развенчала три популярных мифа о правильном питании и расстроила фанатов смузи

Чем больше люди стремятся к здоровому образу жизни, тем больше появляется мифов вокруг правильного питания. Врач-эндокринолог Татьяна Филиппова рассказала о трёх самых популярных заблуждениях, которые могут нанести реальный вред организму.

Эндокринолог Филиппова развенчала три популярных мифа о правильном питании. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

Так, первый миф касается свежевыжатых соков, которые часто рекомендуют употреблять тем, кто хочет сбросить лишний вес. Однако, предупредила медик, в процессе приготовления такого напитка теряется клетчатка, а остаётся большое количество сахара. К слову, это касается и смузи. В свою очередь всё это чревато резким повышением уровня глюкозы в крови, из-за чего возникает риск развития диабета и заболеваний сердца.

"Также свежевыжатый сок может оказывать негативное воздействие при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, так как содержит в своём составе много кислот в высокой концентрации", — добавила Филиппова в беседе с телеканалом "Санкт-Петербург".

Второй миф связан с популярностью суперфудов, которыми иногда пытаются заменить полноценный рацион. Как предупредила врач, по большей части такое питание является маркетинговым ходом и оно уже точно не может сделать рацион полезным и сбалансированным. Третий же популярный миф касается альтернативы сахару. Как пояснила Филиппова, заменители сахара также могут оказать негативное влияние на наше здоровье. Такой продукт, в частности, может вызвать проблемы с вздутием и газообразованием, резюмировала эндокринолог.