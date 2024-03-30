Не такой уж и вредный: Популярнейшие "страшилки" о хлебе оказались мифами

Многие продолжают считать хлеб чрезмерно калорийным и даже вредным продуктом, который приносит организму лишь обвисшие бока. Однако на деле это кулинарное изделие содержит множество полезных микроэлементов и пищевых волокон, рассказала директор НИИ хлебопекарной промышленности Марина Костюченко kp.ru.

По её словам, изделия из пшеничной или ржаной муки богаты витаминами групп В и E, железом, магнием, селеном и кальцием. Если в состав продукта входит закваска, к этому списку добавляются ещё и органические кислоты, сопоставимые с уровнем квашеной капусты. Хлеб в ежедневном рационе "закрывает" суточную потребность человека в углеводах на 53%, в белках — на 40%, в пищевых волокнах — на 30%.

Необходимая кишечнику клетчатка содержится даже в нарезном батоне из муки высшего сорта. Однако не весь хлеб можно считать однозначно полезным. Уверенное "нет" нужно сказать булочкам и сдобе, которые гораздо калорийнее и содержат много жира, сахара, соли. Если речь идёт о похудении, выбор стоит сделать в пользу изделий из ржаной муки. В 100 граммах такого продукта всего 174 ккал, тогда как сдоба содержит все 300, поделилась директор НИИ.