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30 марта, 02:47

Не такой уж и вредный: Популярнейшие "страшилки" о хлебе оказались мифами

Директор НИИ Костюченко: Нарезной батон богат клетчаткой и магнием

Многие продолжают считать хлеб чрезмерно калорийным и даже вредным продуктом, который приносит организму лишь обвисшие бока. Однако на деле это кулинарное изделие содержит множество полезных микроэлементов и пищевых волокон, рассказала директор НИИ хлебопекарной промышленности Марина Костюченко kp.ru.

По её словам, изделия из пшеничной или ржаной муки богаты витаминами групп В и E, железом, магнием, селеном и кальцием. Если в состав продукта входит закваска, к этому списку добавляются ещё и органические кислоты, сопоставимые с уровнем квашеной капусты. Хлеб в ежедневном рационе "закрывает" суточную потребность человека в углеводах на 53%, в белках — на 40%, в пищевых волокнах — на 30%.

Необходимая кишечнику клетчатка содержится даже в нарезном батоне из муки высшего сорта. Однако не весь хлеб можно считать однозначно полезным. Уверенное "нет" нужно сказать булочкам и сдобе, которые гораздо калорийнее и содержат много жира, сахара, соли. Если речь идёт о похудении, выбор стоит сделать в пользу изделий из ржаной муки. В 100 граммах такого продукта всего 174 ккал, тогда как сдоба содержит все 300, поделилась директор НИИ.

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Ещё одно заблуждение связано с употреблением хлебцев для снижения веса. На деле этот популярный среди фитнес-диетологов продукт содержит гораздо больше калорий, чем обычный хлеб. При этом, чтобы похудеть, необязательно отказываться от хлеба. Как рассказывал Life.ru, лучше убрать из рациона сдобные изделия, потому что в их составе помимо муки обычно присутствует лишний жир.

Обложка ©

Unsplash / Tommaso Urli

Илья Пушкарев
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