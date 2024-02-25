Худеющих призвали не отказываться от хлеба, а подумать о муке

Чтобы похудеть, нужно отказаться не от хлеба, а от сдобных изделий, потому что в их составе, помимо муки, обычно присутствует лишний жир. Об этом "Москве 24" рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Юлия Чехонина.

Ограничить себя в хлебе нужно только людям с заболеваниями органов пищеварительного тракта в стадии обострения. Специалист посоветовала им употреблять подсушенный белый хлеб из муки высшего сорта.

"Калорийность у хлебцев, как правило, выше, чем у хлеба. Если кто-то надеется уменьшить количество поступаемых калорий и похудеть с их помощью, можно не рассчитать правильно и ошибиться", — предостерегла диетолог от злоупотребления модным у худеющих продуктом, добавив, что в нём также могут быть различные неполезные ароматизаторы, вкусовые добавки и сахар.

Что касается семян и сухофруктов, они добавляют не только клетчатку, витамины и минералы, но и лишние калории. Поэтому если есть цель похудеть, следует отдать предпочтение обычному хлебу.

Кстати, врач развеяла миф о том, что чёрный хлеб всегда полезнее белого. По её словам, нужно обращать внимание на муку. Преимущество по полезным веществам будет у обдирной.

"Хлеб из муки высшего сорта изготавливается из очищенных зёрен. Там много углеводов, это хороший источник энергии. Но по витаминно-минеральному составу он уступает муке из цельных зёрен", — объяснила врач.