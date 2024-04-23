Помогает и мужчинам, и женщинам: Россиянам объяснили, чем томатный сок полезнее свежих плодов

Термическая обработка томатов увеличивает биодоступность в них витамина К и ликопина (каротиноидный пигмент, антиоксидант). Полученный продукт способствует укреплению иммунитета, поддерживает работу ЖКТ, здоровье кожи, зрения, оказывает выраженное антиоксидантное действие, предупреждает остеопороз, тромбообразование и повышает содержание в крови "полезного" холестерина.

"Также томатный сок благодаря ликопину улучшает мужское здоровье, так как является профилактикой простатита, мужского бесплодия и рака простаты. И женское — поддерживает репродуктивное здоровье, снижает риск развития мастопатии и рака шейки матки", — рассказала РИАМО семейный нутрициолог, эксперт Международного института интегративной нутрициологии (МИИН) Ксения Уваровская.

По её словам, прежде чем вводить томатный сок в рацион, нужно убедиться в отсутствии противопоказаний и ограничений к его употреблению. Это различные болезни ЖКТ, аутоиммунные заболевания, мочекаменная болезнь, хроническое нарушение функции почек, подагра. При наличии этих заболеваний нужно проконсультироваться с врачом о целесообразности употребления продукта. Норма здорового человека — 200–250 мл сока в день. Чтобы организовать полноценный приём пищи, нужно позаботиться о белках, жирах, сложных углеводах и клетчатке.

"Поэтому если вы любите выпить томатный сок в качестве перекуса, то дополните к нему тост из цельнозернового хлеба с чесноком, с печенью трески, айсбергом/рукколой и огурцом, например, ну или горсть орехов", — посоветовала специалист.

Она предостерегла от употребления томатного сока натощак — это может привести к проблемам с пищеварением и избыточному повышению кислотности. Улучшить же полезные свойства продукта можно, сочетая его с жирами, в частности с оливковым маслом, семенами и орехами, а также чесноком и соей.

В составе напитка должны быть только томаты, допускается наличие соли, но никак не крахмала, сахара и консервантов. Любителям густого сока следует искать надпись "с мякотью", рекомендовала нутрициолог. И не стоит забывать о морковном, тыквенном, свекольном и других соках и смузи, насыщающих и оздоравливающих организм.