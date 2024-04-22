Россиянам объяснили, почему тянет на солёненькое. Нет, вы не беременны — может быть, просто устали
Нутрициолог Тиханычева: На солёное может тянуть из-за хронической усталости
На солёное может тянуть из-за хронической усталости. Обложка © Freepik.com / kamranaydinov
Многие из нас хотя бы однажды испытывали непреодолимую тягу к солёному. Миф гласит, что это главный признак беременности. Но как минимум у мужчин это не так. Так о чём же говорят такие сигналы от организма? Об этом Life.ru рассказала нутрициолог, специалист по аюрведе Жанна Тиханычева.
Часто тяга к солёному ассоциируется с беременностью — это связано с токсикозом. Соль, а также содержащиеся в ней электролиты помогают матери восстановить водный и минерально-щелочной баланс. Однако у этого явления могут быть и другие причины.
1. Хроническая усталость. В состоянии постоянного стресса организм быстро истощается, следствием чего становится снижение артериального давления. Соль помогает организму в нормализации этого показателя, именно поэтому возникает интуитивная тяга к солёным продуктам.
2. Обезвоживание. Одна из функций соли — задержка воды в организме, поэтому желание съесть солёный огурчик, например, наутро после продолжительных посиделок может говорить об обезвоживании.