Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион

Россиянам объяснили, почему тянет на солёненькое. Нет, вы не беременны — может быть, просто устали

Нутрициолог Тиханычева: На солёное может тянуть из-за хронической усталости

22 апреля, 07:08
На солёное может тянуть из-за хронической усталости. Обложка © Freepik.com / kamranaydinov

На солёное может тянуть из-за хронической усталости. Обложка © Freepik.com / kamranaydinov

Многие из нас хотя бы однажды испытывали непреодолимую тягу к солёному. Миф гласит, что это главный признак беременности. Но как минимум у мужчин это не так. Так о чём же говорят такие сигналы от организма? Об этом Life.ru рассказала нутрициолог, специалист по аюрведе Жанна Тиханычева.

Часто тяга к солёному ассоциируется с беременностью — это связано с токсикозом. Соль, а также содержащиеся в ней электролиты помогают матери восстановить водный и минерально-щелочной баланс. Однако у этого явления могут быть и другие причины.

Жанна Тиханычева

Нутрициолог, специалист по аюрведе

Часто тяга к солёному ассоциируется с беременностью — это связано с токсикозом. Соль, а также содержащиеся в ней электролиты помогают матери восстановить водный и минерально-щелочной баланс. Однако у этого явления могут быть и другие причины.
Часто тяга к солёному ассоциируется с беременностью — это связано с токсикозом. Соль, а также содержащиеся в ней электролиты помогают матери восстановить водный и минерально-щелочной баланс. Однако у этого явления могут быть и другие причины.
Любителей жирного и солёного предупредили о риске угробить жизненно важный орган
Любителей жирного и солёного предупредили о риске угробить жизненно важный орган

1. Хроническая усталость. В состоянии постоянного стресса организм быстро истощается, следствием чего становится снижение артериального давления. Соль помогает организму в нормализации этого показателя, именно поэтому возникает интуитивная тяга к солёным продуктам.

2. Обезвоживание. Одна из функций соли — задержка воды в организме, поэтому желание съесть солёный огурчик, например, наутро после продолжительных посиделок может говорить об обезвоживании.

Россиянам рассказали, чем опасны сладости из "дежурной" вазочки на ресепшене
Россиянам рассказали, чем опасны сладости из "дежурной" вазочки на ресепшене

А ранее нутрициолог объяснила Life.ru, почему нас тянет на сладкое и при чём здесь эволюция.

Авторы
Андрей Горяничев
Андрей Горяничев
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!