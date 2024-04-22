Россиянам объяснили, почему тянет на солёненькое. Нет, вы не беременны — может быть, просто устали

Многие из нас хотя бы однажды испытывали непреодолимую тягу к солёному. Миф гласит, что это главный признак беременности. Но как минимум у мужчин это не так. Так о чём же говорят такие сигналы от организма? Об этом Life.ru рассказала нутрициолог, специалист по аюрведе Жанна Тиханычева.