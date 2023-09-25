Регион

Уведомления отключены

25 сентября, 06:24

Любителей жирного и солёного предупредили о риске угробить жизненно важный орган

Кардиолог Фомичева предупредила любителей солёного о риске гипертонии

Существует ряд привычек, которые разрушают сердце человека. О них в беседе с "Газетой.ru" рассказала врач-кардиолог "СМ-Клиники" Анастасия Фомичева. По её словам, первая из таких — курение.

"Никотин и другие химические вещества повышают риск развития не только заболеваний лёгких, но и сердечно-сосудистых заболеваний, таких как атеросклероз и ишемическая болезнь сердца", предупредила специалист.

Также повредить сердцу может неправильное питание. По словам Фомичевой, чрезмерное употребление насыщенных жиров и сахара ведёт к повышению уровня холестерина в крови, развитию атеросклероза, появлению бляшек в сосудах и, как следствие, инфаркту миокарда и инсульту. А любителям солёного, добавила она, стоит ожидать проблем с давлением и задержек жидкости — отёков.

Кардиолог предупредил, в какой день недели люди чаще всего умирают от инфаркта

Кардиолог предупредил, в какой день недели люди чаще всего умирают от инфаркта

Кроме того, на важном органе негативно сказывается малоподвижный образ жизни: он приводит к ожирению, гипертонической болезни и сахарному диабету. А пристрастие к алкоголю грозит человеку повышением артериального давления, нарушениями ритма, повреждением миокарда и, следовательно, развитием алкогольной кардиомиопатии.

Помимо прочего, вредит сердцу и стресс. По словам кардиолога, он повышает уровень адреналина и кортизола в крови, что ведёт к повышению артериального давления, тахикардии и увеличению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. А недостаток сна и смена циркадных ритмов грозят ожирением, гипертонией и аритмией.

Лайф рассказывал, как не спутать боль в сердце, например, с невралгией. По словам кардиолога Дианы Деревянкиной, при реальных проблемах с сердцем боль может быть давящей, сжимающей, режущей или даже ноющей. При невралгии же она усиливается при движении.

Обложка ©

Unsplash

Матвей Константинов
  • Новости
  • Здоровье

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров