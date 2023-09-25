Любителей жирного и солёного предупредили о риске угробить жизненно важный орган

Существует ряд привычек, которые разрушают сердце человека. О них в беседе с "Газетой.ru" рассказала врач-кардиолог "СМ-Клиники" Анастасия Фомичева. По её словам, первая из таких — курение.

"Никотин и другие химические вещества повышают риск развития не только заболеваний лёгких, но и сердечно-сосудистых заболеваний, таких как атеросклероз и ишемическая болезнь сердца", — предупредила специалист.

Также повредить сердцу может неправильное питание. По словам Фомичевой, чрезмерное употребление насыщенных жиров и сахара ведёт к повышению уровня холестерина в крови, развитию атеросклероза, появлению бляшек в сосудах и, как следствие, инфаркту миокарда и инсульту. А любителям солёного, добавила она, стоит ожидать проблем с давлением и задержек жидкости — отёков.

Кроме того, на важном органе негативно сказывается малоподвижный образ жизни: он приводит к ожирению, гипертонической болезни и сахарному диабету. А пристрастие к алкоголю грозит человеку повышением артериального давления, нарушениями ритма, повреждением миокарда и, следовательно, развитием алкогольной кардиомиопатии.

Помимо прочего, вредит сердцу и стресс. По словам кардиолога, он повышает уровень адреналина и кортизола в крови, что ведёт к повышению артериального давления, тахикардии и увеличению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. А недостаток сна и смена циркадных ритмов грозят ожирением, гипертонией и аритмией.