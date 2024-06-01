Не заводите котеек одной из этих 5 пород, ведь они живут очень мало

Многие люди выбирают котиков, обращая внимание только на характер и внешний вид пушистиков. Однако, заводя питомца, нужно быть готовым, что усатые некоторых пород живут значительно меньше остальных. На продолжительности жизни таких кошек сказывается возникновение тяжёлых недугов, к которым они предрасположены. Средняя продолжительность жизни пушистиков "стойких" пород — 15–18 лет. Герои же нашей подборки покидают своих хозяев намного раньше. Кто из пушистиков уходит на тот свет в относительно юном возрасте?

1. Порода кошек бурмилла

Одна из самых маложивущих пород кошек — бурмилла. Такой питомец может умереть в промежутке от 7 до 12 лет из-за проблем с почками. Фото © Shutterstock / FOTODOM / synchR

Одна из самых маложивущих пород кошек — бурмилла. Такие питомцы будут радовать домочадцев совсем недолго — от 7 до 12 лет. Внешне четырёхлапые довольно красивые. У них развитая мускулатура, яркая шерсть светлого оттенка и милая форма мордочки. Представители породы кошек бурмилла часто болеют аллергией и поликистозом почек. Поэтому они задерживаются в доме ненадолго.

2. "Большая" порода кошек мейн-кун

Представители "большой" породы кошек мейн-кун умирают в течение 9–13 лет от одной из пяти тяжелейших болезней. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Konstantin Zaykov

Самая популярная порода кошек имеет внушительные размеры. Такие питомцы очень крупные и часто весят от 4,5 до 12 килограммов. Многие выбирают этих пушистиков за пышную шерсть, развитый интеллект и красивую внешность. Но они совершают ошибку, поскольку представители породы мейн-кун живут недолго — от 9 до 13 лет. У большинства особей возникают серьёзные болезни, среди которых: Кардиомиопатия. Ожирение. Стоматит. Поликистоз почек. Дисплазия тазобедренного сустава.

3. Порода кошек, кто мало живёт: гималайская

Представители гималайской породы кошек умирают из-за проблем с глазами и неправильного прикуса. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Cindy Ching

Согласно описанию пород кошек, гималайская обладает средними размерами тела и крайне густой шерстью. Из-за неё кажется, будто бы такой пушистик очень крупный. Многие заводят питомца из-за яркой персидской окраски и зачастую голубых глаз. Представители гималайской породы кошек часто сталкиваются с двумя серьёзными проблемами: неправильным прикусом, а также болезнью глаз. Ещё питомцы часто умирают от поликистоза почек. В среднем они живут от 9 до 15 лет.

4. Почему сфинксы мало живут

Одна из самых маложивущих пород кошек — сфинкс. Эти братья наши меньшие могут заработать рак, просто лёжа на окне в квартире летом. Фото © Freepik

Одна из самых маложивущих пород кошек — сфинкс. У таких питомцев нет шерсти. Вместо неё хозяин может всегда наблюдать за сморщенной кожей. Многие семьи заводят такого котейку из-за его дружелюбия и добродушного характера. Согласно описанию породы кошек сфинксов, они часто заболевают раком, поскольку лежат летом под солнцем на окне, а их кожу ничего не защищает. Зимой питомец может простудиться, поскольку шерсти нет и поэтому терморегуляция почти отсутствует. Также у сфинксов нередко возникают проблемы с сердцем. Так что средняя продолжительность их жизни — от 9 до 13 лет.

5. Персидская кошка

Кошка персидской породы может умереть от многих недугов, среди которых болезни почек, глаз. Также у этих питомцев часто возникает рак. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Cicafotos

Персидская — одна из самых смешных пород кошек. У таких питомцев милая мордашка, забавные ушки и большие голубые глаза. Они завоёвывают сердца благодаря ласковому отношению ко всем членам семьи. Согласно описанию породы, персы живут в среднем до 13 лет. Со временем у них возникают проблемы с зубами, шерстью, кожей, почками, глазами. Также усатые предрасположены к появлению рака. Хозяин вряд ли сможет повлиять на состояние здоровья питомца даже в том случае, если будет ухаживать за ним супервнимательно.