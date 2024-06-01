Чернышёв поцеловал крест на могиле Заворотнюк

Пётр Чернышёв поцеловал крест на могиле любимой жены Анастасии Заворотнюк на Троекуровском кладбище в Москве. Похудевший на фоне стресса фигурист, последние пять лет жизни посвятивший смертельно больной возлюбленной, во время отпевания в храме тихо плакал перед белоснежным гробом актрисы. На кладбище вдовец также держался из последних сил, лишь иногда давая волю эмоциям.