Чернышёв поцеловал крест на могиле Заворотнюк
Похудевший на фоне стресса Чернышёв поцеловал крест на могиле любимой жены
Пётр Чернышёв поцеловал крест на могиле любимой жены Анастасии Заворотнюк на Троекуровском кладбище в Москве. Похудевший на фоне стресса фигурист, последние пять лет жизни посвятивший смертельно больной возлюбленной, во время отпевания в храме тихо плакал перед белоснежным гробом актрисы. На кладбище вдовец также держался из последних сил, лишь иногда давая волю эмоциям.
Похудевший на фоне стресса Чернышёв поцеловал крест на могиле Заворотнюк. Видео © Life.ru
На снятых Life.ru кадрах также видно, как поклонники Заворотнюк осыпают её могилу цветами под аплодисменты, а дорога к месту захоронения устлана белыми розами. Возле могилы много венков от родных, друзей и фанатов актрисы.
Как ранее сообщал Life.ru, в Воскресенском храме Покровского женского монастыря прошла церемония прощания с Заворотнюк. Её посетили десятки поклонников и известных людей, в том числе пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков с женой, фигуристкой Татьяной Навкой, фигурист Илья Авербух, тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова, певица Лолита, директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный, дизайнер Игорь Гуляев и актёр Геннадий Хазанов. Гроб с телом артистки под аплодисменты вынесли из храма Покровского монастыря. После этого Заворотнюк похоронили на аллее деятелей искусств на Троекуровском кладбище. Рядом расположены могилы знаменитых актёров: Валентина Гафта и Николая Сличенко, актрисы Нины Руслановой, певца Юрия Шатунова.
Напомним, новость о смерти Заворотнюк поразила россиян 30 мая. Актриса, наиболее известная по роли няни Вики в сериале "Моя прекрасная няня", с 2019 года боролась с агрессивной формой рака мозга. Она перепробовала все методы лечения, в том числе экспериментальный: специально для неё российские медики разработали препарат. Заворотнюк было 53 года.
Кадр из видео Life.ru