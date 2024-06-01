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1 июня, 11:01

Костомаров с супругой приехали проститься с Заворотнюк в Покровский монастырь

Роман Костомаров с супругой Оксаной Домниной приехали в Покровский женский монастырь, чтобы проститься с Анастасией Заворотнюк. На видео Life.ru — то, как олимпийский чемпион по фигурному катанию заходит на территорию.

Костомаров с супругой приехали проститься с Заворотнюк в Покровский монастырь. Видео © Life.ru

Кроме того, Союз кинематографистов России, Академия российского телевидения, актёр Дмитрий Нагиев и шоумен Андрей Малахов прислали на церемонию венки. Однако особняком стоят венки от мужа и детей актрисы. Тем временем очередь из желающих проститься с ней не заканчивается и, более того, продолжает расти.

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Напомним, о смерти Анастасии Заворотнюк стало известно 30 мая. Актриса несколько лет боролась с раком мозга, болезнь протекала в агрессивной форме. Звезда телесериалов перепробовала все методы лечения и даже прибегнула к экспериментальному: специально для неё российские специалисты разработали препарат, однако, по данным Life.ru, она получила лекарство лишь со второго раза. А сегодня, 1 июня, в Москве проходит церемония прощания с Заворотнюк. Её похоронят на Троекуровском кладбище, рядом с Юрием Шатуновым и Валентином Гафтом.

Обложка ©

Life.ru

Матвей Константинов
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