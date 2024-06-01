Костомаров с супругой приехали проститься с Заворотнюк в Покровский монастырь

Роман Костомаров с супругой Оксаной Домниной приехали в Покровский женский монастырь, чтобы проститься с Анастасией Заворотнюк. На видео Life.ru — то, как олимпийский чемпион по фигурному катанию заходит на территорию.

Кроме того, Союз кинематографистов России, Академия российского телевидения, актёр Дмитрий Нагиев и шоумен Андрей Малахов прислали на церемонию венки. Однако особняком стоят венки от мужа и детей актрисы. Тем временем очередь из желающих проститься с ней не заканчивается и, более того, продолжает расти.