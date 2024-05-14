7 пород кошек, которые 100% испортят вам жизнь, ведь это у них заложено на генетическом уровне Не все кошки — это спокойствие и умиротворение. Некоторые породы могут стать настоящим вызовом для своих хозяев! Какие именно это породы — разбирается Life.ru. 14 мая, 05:00 Кошек какой породы не стоит заводить? Обложка © Shutterstock / FOTODOM

В мире домашних питомцев кошки занимают особое место. Они известны своей независимостью и красотой, но некоторые породы могут принести не только радость, но и серьёзные испытания. В этой статье мы рассмотрим семь пород кошек, общение с которыми, скорее всего, не пройдёт без жертв — моральных, а может, и физических.

1. Сиамская кошка

Почему сиамские кошки агрессивные? Фото © Shutterstock / FOTODOM

Сиамские кошки известны своим элегантным внешним видом и выразительными голубыми глазами. Однако их характер может быть непредсказуемым. Сиамы очень эмоциональны и требуют много внимания. Их независимый характер регулярно приводит к агрессии и погромам в доме, особенно если они чувствуют недостаток любви и внимания от хозяина.

2. Бенгальская кошка

Как бенгальские кошки проявляют активность? Фото © Shutterstock / FOTODOM

Бенгальские кошки — настоящие мини-леопарды в вашем доме, и они знают об этом! Эти кошки требуют не просто внимания, они вечно пытаются устроить какую-нибудь авантюру. Если бенгал скучает, он может превратить ваш дом в джунгли, исследуя каждый уголок. Думаете, ваш диван выдержит? Скорее всего, нет! Поэтому, если не хотите устраивать ежедневные "сафари", подумайте о достойных развлечениях для этого зверя.

3. Саванна

Что особенного в кошках породы саванна? Wikipedia / Jason Douglas

Кошки породы саванна — это величественные животные, наследники своих диких предков. Их большие размеры и сильный характер требуют просторного жилища и владельцев с большим опытом. Саванны любят доминировать, и без должного уровня социализации и дрессировки они станут настоящим испытанием для хозяев.

4. Абиссинская кошка

Почему абиссинские кошки агрессивные? Фото © Shutterstock / FOTODOM

Абиссинские кошки — эталон кошачьего любопытства и неутомимости. Если бы они могли говорить, они бы наверняка спрашивали "Почему?" после каждого вашего действия. Оставить абиссинца без присмотра — всё равно что пригласить хаос в гости. Эта кошка найдёт способ занять себя, и, скорее всего, вам это не понравится.

5. Мейн-кун

Как мейн-куны могут навредить дому? Фото © Shutterstock / FOTODOM

Мейн-куны, одна из самых крупных домашних пород, известны своей добродушной натурой. Но их размер и сила требуют особого подхода. Без регулярных физических упражнений и активных игр мейн-кун может стать причиной случайных разрушений в доме, особенно если начнёт играть слишком активно... И это будет происходить регулярно.

6. Хауси

Что делает хауси такими непредсказуемыми? Wikipedia / Wilczakrew

Хауси — кошки, которые наследуют дикие гены. И ведут они себя соответственно. Подумайте дважды, прежде чем начать дразнить хауси, потому что ответная реакция питомца может быть "леопардовой". Эти кошки активны, непредсказуемы и порой агрессивны. Они требуют внимания. Если их игнорировать, то можно ожидать маленькой революции у вас дома.

7. Сибирская кошка

Почему сибирские кошки не подходят в роли питомцев? Фото © Shutterstock / FOTODOM

Сибирские кошки, красивые и мощные, обладают густой шерстью и сильным характером. Они очень независимы и имеют развитые охотничьи инстинкты. Без активного воспитания и чётких правил "сибиряки" могут проявлять агрессию и доминирование, что делает жизнь с ними ну очень сложной.

Эти породы требуют не только любви и внимания, но и понимания их особенностей. Взаимопонимание и правильный подход могут превратить совместную жизнь в радость для вас и вашего пушистого друга.

Авторы Сергей Трофимов