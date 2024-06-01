"Она видит всё сверху": Чернышёв дал первый комментарий после смерти Заворотнюк

Муж актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Пётр Чернышёв дал первый комментарий журналистам после смерти жены. Перед тем как покинуть место захоронения, он поблагодарил поклонников артистки за поддержку и любовь.

"Ваша любовь давала всегда силы. Я уверен, что она сейчас видит всё сверху и радуется, что всё будет хорошо. Спасибо вам большое", — сказал Чернышёв.