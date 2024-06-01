"Она видит всё сверху": Чернышёв дал первый комментарий после смерти Заворотнюк
Чернышёв на похоронах Заворотнюк поблагодарил поклонников за поддержку
Актриса Анастасия Заворотнюк вместе с мужем фигуристом Петром Чернышёвым. Обложка © VK / Анастасия Заворотнюк
Муж актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Пётр Чернышёв дал первый комментарий журналистам после смерти жены. Перед тем как покинуть место захоронения, он поблагодарил поклонников артистки за поддержку и любовь.
Пётр Чернышёв дал первый комментарий после смерти Анастасии Заворотнюк. Видео © Life.ru
"Ваша любовь давала всегда силы. Я уверен, что она сейчас видит всё сверху и радуется, что всё будет хорошо. Спасибо вам большое", — сказал Чернышёв.
На траурном мероприятии помимо него присутствовали другие близкие актрисы: сын Майкл с девушкой, дочь Анна с супругом и мать, народная артистка РФ Валентина Заворотнюк.
В субботу, 1 июня, в Воскресенском храме Покровского женского монастыря прошла церемония прощания с Заворотнюк. Её посетили десятки поклонников и известных людей, в частности, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков с женой, фигуристкой Татьяной Навкой, фигурист Илья Авербух, тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова, певица Лолита, директор Большого московского цирка Эдгард Запашный, дизайнер Игорь Гуляев и актёр Геннадий Хазанов. Гроб с телом артистки под аплодисменты вынесли из храма Покровского монастыря. После этого Заворотнюк похоронили на аллее деятелей искусств на Троекуровском кладбище. Рядом расположены могилы знаменитых актёров: Валентина Гафта и Николая Сличенко, актрисы Нины Руслановой, певца Юрия Шатунова.
Как сообщал Life.ru, о смерти Заворотнюк стало известно утром 30 мая. Актриса, наиболее известная по сериалу "Моя прекрасная няня", с 2019 года боролась с агрессивной формой рака мозга. Она перепробовала все методы лечения, в том числе экспериментальный: специально для неё российские медики разработали препарат. Заворотнюк скончалась на 54-м году жизни.