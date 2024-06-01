5 рабочих народных средств для борьбы с комарами и мошками, которые не вредят коже

В современных гипермаркетах продаются десятки средств от комаров. Например, можно купить спрей, мазь и даже специальные изделия, отпугивающие насекомых. Они действительно отгоняют мошек от тела, но имеют один опасный побочный эффект — вредят здоровью из-за почти ядовитого состава.

Многие потом жалуются на аллергию, раздражения на коже и даже ожоги, возникшие из-за магазинных средств от комаров. Но существуют более безопасные вещества, способные защитить кожу без рисков для тела. Какие народные средства от насекомых рекомендуется использовать при выезде на природу?

1. Раствор из спирта и ароматического масла

Чтобы приготовить это средство от комаров, понадобятся спирт, масло и флакон с распылителем. Фото © Freepik

Одним из рабочих народных средств от комаров и мошек считается спиртовой раствор с ароматическим маслом. Его довольно легко приготовить. Чтобы сделать раствор, понадобится всего два ингредиента — спирт и масло. Придерживайтесь следующей инструкции: Купите небольшой пластиковый флакон с распылителем. На 50% наполните его спиртом. Оставшиеся 50% сосуда нужно заполнить натуральным ароматическим маслом. Желательно выбирать хвойный запах.

Перед использованием флакон нужно встряхнуть. Затем содержимое можно распылить на одежду и открытые части тела.

2. Народные методы борьбы с насекомыми: Раствор с ванилином

Для приготовления народного средства от комаров и мошек понадобятся ванилин и вода. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Pixel-Shot

Ещё одно лёгкое в изготовлении средство от укусов комаров можно сделать с использованием ванилина. Также понадобятся пластиковый флакон с разбрызгивателем и вода. Чтобы приготовить смесь, придерживайтесь инструкции: Во флакон нужно добавить два грамма ванилина (продаётся в любом продуктовом магазине). Добавить 250 мл воды. Перемешать смесь до тех пор, пока ванилин не растворится.

Раствор необходимо разбрызгать на части тела, не прикрытые одеждой, или вещи. Средство от комаров и мошек довольно эффективно, поскольку запах ванилина по неизвестной причине отпугивает их. Через два-три часа нужно заново приготовить раствор и побрызгаться ещё раз.

3. Раствор с ароматом валерианы

Чтобы приготовить средство от укусов комаров и мошек, понадобится корень валерианы. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Lipatova Maryna

Другое народное средство, благодаря которому вас точно не укусят, можно приготовить за небольшие деньги. Нужно отправиться на рынок и купить корень валерианы. Для приготовления понадобятся кастрюля, вода и пластиковый флакон с разбрызгивателем. Алгоритм действий состоит из пяти шагов:

Положите корень валерианы в кастрюлю и поставьте на плиту. Сверху налейте не более полутора литров воды. Варите до тех пор, пока она не начнёт кипеть. Перелейте получившуюся жидкость в любой закрытый сосуд. Там нужно подержать раствор на протяжении минимум 60 минут. Когда смесь настоится, перелейте её в пластиковую бутылочку с пульверизатором и обработайте одежду. Заново обрызгиваться рекомендуется раз в два-три часа.

4. Отвар сушёной гвоздики

Народное средство от комаров можно приготовить с использованием гвоздики. Фото © Shutterstock / FOTODOM / SiNeeKan

Средство от комаров приготовить сможет даже тот, кто не силён в отварах. Оно на километр отпугивает любых насекомых. Для приготовления понадобятся пять граммов гвоздики, маленькая кастрюля и вода. Алгоритм действий состоит из четырёх пунктов: Пять граммов гвоздики нужно положить в кастрюлю. Сверху налить всего один стакан воды и включить огонь/электроплиту. Готовить до кипения (около 15 минут). Получившийся отвар перелить в ёмкость и нанести на тело, одежду.

5. Бальзам-мазь "Звёздочка"

Бальзам "Звёздочка" — одно из эффективнейших средств от комаров и мошек. Насекомые ненавидят хвойный аромат, исходящий от него. Фото © VK / Бальзам "Звездочка"

Мало кто знает, но легендарный бальзам "Звёздочка" — одно из лучших средств от комаров и мошек. Он продаётся как в некоторых аптеках, так и на маркетплейсах. Достаточно нанести мазь на любой участок тела — и специфический хвойный запах будет отпугивать любых насекомых в течение нескольких часов.