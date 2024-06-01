Порча, сглаз и ещё 3 причины, почему приглашать домой малознакомых людей опасно

Если в дом пришли гости, то нужно проявлять особую бдительность и следить за ними. Если оставить таких людей наедине, то они могут устроить "энергетическую пакость" и привлечь в жизнь серьёзную беду. Тогда у членов семьи в судьбе начнётся чёрная полоса. Чем с энергетической точки зрения опасно звать малознакомых гостей в дом?

1. Каждый человек приносит в квартиру свою энергетику

Когда в дом приходят гости, они приносят свою энергетику. Фото © Shutterstock / FOTODOM / voronaman

Если домой в гости пришёл человек с депрессией или мышлением дефицита, то он может "заразить" помещения своим настроением. В результате все члены семьи со временем потеряют веру в себя и будут мыслить негативно. Поэтому перед тем, как позвать определённого человека в гости, нужно удостовериться, что его образ мышления соответствует вашему. Неудачников или тех, кто постоянно грустит, в квартиру лучше не звать.

2. Если домой в гости пришёл завистливый человек, он может сглазить

Пока не узнаете характер нового приятеля получше, его в дом приглашать не рекомендуется. Дело в том, что человек, увидев пышное убранство квартиры, дорогую технику и другие атрибуты "хорошей жизни", может похвалить вас в лицо, а за спиной пожелать всего этого лишиться. Из-за такого сглаза в жизни может начаться чёрная полоса.

3. Если в дом пришли гости, следите, чтобы после них в квартире не осталась никакая вещь

Когда домой в гости приходят незнакомцы, внимательно следите за ними. Такие люди могут сделать "подклад". Вещь нужно вовремя обнаружить и выбросить, иначе жизнь пойдёт под откос. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Lijphoto

Если домой в гости приходят люди, которых вы почти не знаете, то нужно внимательно следить за их поступками. После ухода человека важно осмотреть все уголки. Если увидите любую новую вещь, оставленную человеком, её нужно как можно скорее вынести из помещения. Такой предмет может быть так называемым магическим подкладом.

Такие предметы, направленные против конкретного человека или всей семьи, заряжают негативом пространство. Чтобы навредить вам, другому человеку достаточно оставить заговорённую вещь в квартире или доме того, кому он желает зла. Если предмет пролежит в помещении хотя бы несколько дней, то это приведёт к крайне ужасным последствиям. Между членами семьи начнут возникать ссоры на пустом месте. Некоторые даже могут заболеть.

При этом малознакомый гость, который пришёл в дом, может сделать "подклад" в любом виде. Заряженным негативом предметом может выступить вещь любого типа: игрушка, предмет одежды или даже булавка. От всех инородных предметов в квартире лучше избавиться сразу. Но убирайте их инструментами, не трогая руками!

4. Могут наложить на квартиру заклятье

Некоторые малознакомые приходящие в дом гости обладают настолько сильной негативной энергетикой, что они даже без магических ритуалов могут наложить на жильё заклятье. Для этого им достаточно сесть за стол, побурчать, как плохо у вас сделан ремонт, покритиковать технику и мебель, и с жильём обязательно что-то произойдёт — его затопят соседи или случится пожар.

5. Нарочно или нет, но гость может нарушить сексуальную энергетику семьи

Когда домой в гости приходит малознакомый человек, его нельзя пускать в спальню, иначе он разрушит сексуальную энергетику между партнёрами. Фото © Shutterstock / FOTODOM / PeopleImages.com – Yuri A

Когда домой в гости пришёл малознакомый человек, нельзя пускать его в спальню. В этой комнате хранится так называемая сексуальная энергия, которая не предназначена ни для кого, кроме возлюбленных. Поэтому если посторонний постоит около кровати больше десяти минут, то в половых отношениях начнутся проблемы. Максимальное количество времени, на протяжении которого человек может находиться в спальне, — не более пяти минут. Если он там находится дольше, то его лучше выгнать.