День ангела в первый летний месяц: кто отмечает именины в июне-2024

День ангела — это дата, на которую приходится поминовение святого, в честь которого ребёнку было дано имя при крещении. Именно в этот день, как считается, святой особо благоволит человеку, становясь его небесным покровителем, или ангелом-хранителем. Многие православные верующие отмечают не только свой день рождения, но и День ангела, присоединяясь к общей духовной радости и обретению более глубокой связи с церковью и своими духовными корнями. Если родители выбирают для малыша имя, которого нет в святцах, при крещении ребёнку всё равно присваивают имя православного святого, день памяти которого приходится на этот день. Крестильное имя указывается в церковных документах и используется в церковных таинствах и молитвах.