День ангела в первый летний месяц: кто отмечает именины в июне-2024
Если ваш ребёнок родился в июне 2024 года, выбирая имя для малыша, можно обратиться к православному месяцеслову. Он содержит полный список святых, почитаемых каждый день месяца.
У кого именины в июне-2024? Обложка © Kandinsky
День ангела — это дата, на которую приходится поминовение святого, в честь которого ребёнку было дано имя при крещении. Именно в этот день, как считается, святой особо благоволит человеку, становясь его небесным покровителем, или ангелом-хранителем. Многие православные верующие отмечают не только свой день рождения, но и День ангела, присоединяясь к общей духовной радости и обретению более глубокой связи с церковью и своими духовными корнями. Если родители выбирают для малыша имя, которого нет в святцах, при крещении ребёнку всё равно присваивают имя православного святого, день памяти которого приходится на этот день. Крестильное имя указывается в церковных документах и используется в церковных таинствах и молитвах.
В июне 2024 года именины отмечают:
- 1 июня: Акакий, Александр, Антон, Валентин, Василий, Виктор, Григорий, Дмитрий, Иван, Игнат, Максим, Матвей, Митрофан, Михаил, Николай, Павел, Сергей, Ян, Анастасия.
- 2 июня: Александр, Алексей, Иван, Иосиф, Никита, Тимофей, Ян, Сюзанна.
- 3 июня: Андрей, Елисей, Кирилл, Константин, Михаил, Теодор, Фёдор, Ярослав, Алёна, Елена, Илона.
- 4 июня: Даниил, Захар, Макар, Михаил, Павел, Теодор, Фёдор, Яков, София.
- 5 июня: Афанасий, Даниил, Леонтий, Михаил, Дарья, Ефросинья, Мария.
- 6 июня: Василий, Григорий, Иван, Никита, Семён, Степан, Теодор, Фёдор, Ян, Ксения, Оксана.
- 7 июня: Иван, Иннокентий, Теодор, Фёдор, Ян.
- 8 июня: Александр, Георгий, Егор, Иван, Макар, Ян, Алёна, Елена, Илона.
- 9 июня: Иван, Леонид, Леонтий, Нил, Пётр, Ян, Анастасия.
- 10 июня: Денис, Дмитрий, Захар, Игнат, Ираклий, Макар, Никита, Николай, Павел, Пётр, Алёна, Елена, Илона.
- 11 июня: Александр, Андрей, Богдан, Иван, Константин, Лука, Ян, Мария, Фаина.
- 12 июня: Василий, Яков.
- 13 июня: Борис, Николай, Остап, Роман, Филипп, Кристина.
- 14 июня: Василий, Гавриил, Давид, Денис, Павел, Харитон, Вера.
- 15 июня: Дмитрий, Иван, Константин, Ян, Мария, Ульяна, Юлиана.
- 16 июня: Афанасий, Денис, Дмитрий, Лукьян, Михаил, Павел, Юлиан.
- 17 июня: Елизар, Иван, Митрофан, Назар, Пётр, Ян, Мария, Марта, Марфа, София.
- 18 июня: Аполлон, Гавриил, Георгий, Гордей, Егор, Игорь, Константин, Леонид, Марк, Михаил, Николай, Пётр, Теодор, Фёдор.
- 19 июня: Георгий, Егор, Илларион, Рафаэль, Сюзанна, Фёкла.
- 20 июня: Александр, Антон, Афанасий, Богдан, Валентин, Василий, Вениамин, Виктор, Владимир, Вольдемар, Григорий, Иван, Игнат, Лев, Михаил, Николай, Павел, Пётр, Степан, Тарас, Ян, Валерия, Зинаида, Калерия, Мария, Сюзанна.
- 21 июня: Василий, Константин, Павел, Теодор, Фёдор, Мелания.
- 22 июня: Александр, Алексей, Иван, Кирилл, Рафаэль, Ян, Марианна, Мария, Марта, Марфа, Фёкла.
- 23 июня: Александр, Алексей, Василий, Иван, Макар, Николай, Павел, Семён, Тимофей, Ян, Антонина.
- 24 июня: Варфоломей, Мария.
- 25 июня: Андрей, Арсений, Иван, Пётр, Степан, Тимофей, Юлиан, Ян, Анна.
- 26 июня: Александр, Андрей, Даниил, Дмитрий, Иван, Савва, Яков, Ян, Акилина, Александра, Анна, Антонина, Пелагея.
- 27 июня: Александр, Владимир, Вольдемар, Георгий, Егор, Елисей, Иосиф, Мстислав, Николай, Павел, Серафим.
- 28 июня: Григорий, Михаил, Семён, Теодор, Фёдор.
- 29 июня: Константин, Михаил, Пётр, Тихон.
- 30 июня: Иосиф, Исмаил, Кирилл, Клим, Максим, Никита, Савелий, Эммануил, Пелагея.
Популярные имена для девочек на июнь-2024:
Диана, Анна, Акулина, Оливия, Антонина, Алиса, Алёна, Валерия, Софья, Елена, Амелия, Ефросинья, Кира, Марфа, Агата, Эмилия, Карина, Фёкла, Мария, Виктория, Нелли, София, Ульяна, Вера, Феодосия, Полина.
Популярные имена для мальчиков на июнь-2024:
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