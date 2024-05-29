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День ангела в первый летний месяц: кто отмечает именины в июне-2024

Если ваш ребёнок родился в июне 2024 года, выбирая имя для малыша, можно обратиться к православному месяцеслову. Он содержит полный список святых, почитаемых каждый день месяца.

29 мая, 18:00
У кого именины в июне-2024? Обложка © Kandinsky

У кого именины в июне-2024? Обложка © Kandinsky

День ангела — это дата, на которую приходится поминовение святого, в честь которого ребёнку было дано имя при крещении. Именно в этот день, как считается, святой особо благоволит человеку, становясь его небесным покровителем, или ангелом-хранителем. Многие православные верующие отмечают не только свой день рождения, но и День ангела, присоединяясь к общей духовной радости и обретению более глубокой связи с церковью и своими духовными корнями. Если родители выбирают для малыша имя, которого нет в святцах, при крещении ребёнку всё равно присваивают имя православного святого, день памяти которого приходится на этот день. Крестильное имя указывается в церковных документах и используется в церковных таинствах и молитвах.

В июне 2024 года именины отмечают:

Популярные имена для девочек на июнь-2024:

Диана, Анна, Акулина, Оливия, Антонина, Алиса, Алёна, Валерия, Софья, Елена, Амелия, Ефросинья, Кира, Марфа, Агата, Эмилия, Карина, Фёкла, Мария, Виктория, Нелли, София, Ульяна, Вера, Феодосия, Полина.

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Популярные имена для мальчиков на июнь-2024:

Александр, Владимир, Геннадий, Лев, Денис, Артём, Елисей, Игорь, Карп, Мирон, Леонтий, Мстислав, Тимур, Михаил, Лука, Семён, Назар, Пётр, Павел, Роман, Сильвестр, Сергей, Тимофей, Фёдор, Виталий, Харитон, Юлиан, Ян, Савелий, Никита.

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Авторы
Андрей Соколов
Андрей Соколов
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