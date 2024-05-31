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31 мая, 06:00

10 фото котиков в таких очаровательных шляпках, что у вас ми-ми-метр зашкалит

Кто сказал, что мода — это только для людей? Представляем вашему вниманию 10 усатых стиляг в прикольных головных уборах, что хоть сейчас их выпускай на подиум. Готовы поспорить, вам тоже захочется себе купить парочку панам из нашей подборки.

"Мой маленький ковбой", — MissHotMama.

Фото © Reddit / MissHotMama

Фото © Reddit / MissHotMama

"Приподнимает шляпу и говорит: "Мяу-леди", — CaffeineQueen213.

Фото © Reddit / CaffeineQueen213

Фото © Reddit / CaffeineQueen213

"Огромный кот и ма-а-аленькая шляпка", — polyannapolyfilla.

Фото © Reddit / polyannapolyfilla

Фото © Reddit / polyannapolyfilla

"Когда, казалось, милее быть не может, на кота надели шапку", — cataretehbest.

Фото © Reddit / cataretehbest

Фото © Reddit / cataretehbest

"Кот в бини", — Scaulbylausis.

Фото © Reddit / Scaulbylausis

Фото © Reddit / Scaulbylausis

"М(я)у", — TheGuvnor247.

Фото © Reddit / TheGuvnor247

Фото © Reddit / TheGuvnor247

"Как вам такой образ?" Jorrk.

Фото © Reddit / Jorrk

Фото © Reddit / Jorrk

"Котик в шляпке на своей кроватке!" level_5_wizard.

Фото © Reddit / level_5_wizard

Фото © Reddit / level_5_wizard

"Вы когда-нибудь видели кота, который носит шляпу?" angelicmckayla.

Фото © Reddit / angelicmckayla

Фото © Reddit / angelicmckayla

"Этот джентльмен!" TerryRoss.

Фото © Reddit / TerryRoss

Фото © Reddit / TerryRoss

Панде Катюше из Московского зоопарка уже 9 месяцев, и вот как малышка повзрослела за это время
Панде Катюше из Московского зоопарка уже 9 месяцев, и вот как малышка повзрослела за это время
Обложка ©

Reddit / TheGuvnor247, TerryRoss

Сергей Трофимов
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