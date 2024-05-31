10 фото котиков в таких очаровательных шляпках, что у вас ми-ми-метр зашкалит
Кто сказал, что мода — это только для людей? Представляем вашему вниманию 10 усатых стиляг в прикольных головных уборах, что хоть сейчас их выпускай на подиум. Готовы поспорить, вам тоже захочется себе купить парочку панам из нашей подборки.
"Мой маленький ковбой", — MissHotMama.
Фото © Reddit / MissHotMama
"Приподнимает шляпу и говорит: "Мяу-леди", — CaffeineQueen213.
Фото © Reddit / CaffeineQueen213
"Огромный кот и ма-а-аленькая шляпка", — polyannapolyfilla.
Фото © Reddit / polyannapolyfilla
"Когда, казалось, милее быть не может, на кота надели шапку", — cataretehbest.
Фото © Reddit / cataretehbest
"Кот в бини", — Scaulbylausis.
Фото © Reddit / Scaulbylausis
"М(я)у", — TheGuvnor247.
Фото © Reddit / TheGuvnor247
"Как вам такой образ?" — Jorrk.
Фото © Reddit / Jorrk
"Котик в шляпке на своей кроватке!" — level_5_wizard.
Фото © Reddit / level_5_wizard
"Вы когда-нибудь видели кота, который носит шляпу?" — angelicmckayla.
Фото © Reddit / angelicmckayla
"Этот джентльмен!" — TerryRoss.
Фото © Reddit / TerryRoss
Reddit / TheGuvnor247, TerryRoss