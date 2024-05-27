Панде Катюше из Московского зоопарка уже 9 месяцев, и вот как малышка повзрослела за это время Панда Катюша ещё такая маленькая, ей нет и годика, но малышка уже влюбила в себя всю Россию. Рассказываем, как прошёл девятимесячный юбилей бамбукового медвежонка и как Катюша выросла к этому времени. 27 мая, 11:30 Катюше 9 месяцев! Как за это время выросла и преобразилась любимая пандочка москвичей? Обложка © Коллаж. Telegram / Светлана Акулова , Панда Катюша 🐼

В Московском зоопарке праздник — девять месяцев на днях исполнилось милой панде Катюше. В честь этого события ей подарили бамбуковую веточку. Катюша не спешила съесть её сразу, лишь немного погрызла и отложила лакомство на потом, явно решив растянуть удовольствие.

Как выглядит в 9 месяцев панда Катюша из Московского зоопарка, сколько весит и как себя ведёт? Видео © Telegram / Светлана Акулова

Панда Катюша растёт и развивается не по дням, а по часам. Она уже умело лазает по брёвнам, не нуждаясь в помощи мамы. При весе 27 килограммов обожает плескаться в бассейне, вызывая улыбки у всех, кто за ней наблюдает. Каждое новое умение панды Катюши вызывает восторг и у сотрудников зоопарка, и у его гостей.

Фото панды Катюши с мамой Диндин в летнем вольере. Фото © Telegram / Панда Катюша 🐼

Хотя Катюша всё ещё любит мамино молоко, её начинают интересовать и взрослые лакомства. Особенно медвежонку нравится бамбук, который вскоре станет основным блюдом в его рационе.

Чем питается панда Катюша в 9 месяцев? Фото © Telegram / Панда Катюша 🐼

Когда пандам девять месяцев — это как три года у человека. Катюша взрослеет быстро, демонстрируя самостоятельность. Тысячи поклонников следят за её развитием и радуются каждому новому достижению.

Через три года Катюшу планируют отправить на родину, чтобы познакомить с потенциальным женихом. Но москвичи надеются, что их пушистая любимица останется в городе. Пока что она продолжает радовать всех своими шалостями и милыми выходками.

Какая судьба ждёт панду Катюшу из Московского зоопарка, когда её отправят в Китай? Фото © Shutterstock / FOTODOM / LP2 Studio

Панда Катюша стала настоящей звездой Московского зоопарка. Её вольерные приключения привлекают множество посетителей, а фотографии и видео с участием медвежонка набирают тысячи лайков в соцсетях. Сотрудники зоопарка делают всё возможное, чтобы малышка чувствовала себя как дома.

Панда Катюша демонстрирует акробатические умения. Видео © Telegram / Светлана Акулова

Панда Катюша освоила множество новых навыков и продолжает удивлять всех. Недавно она наловчилась играть на бетонном дереве в уличном вольере. Этот порыв сверхсмелости особенно удивил всех, ведь Катюша самостоятельно прошла по дереву, развернулась и спустилась обратно, пока её мама спокойно ела бамбук во внутреннем вольере.

Как Катюша резвится на детской площадке? Видео © Life.ru

Ещё недавно она с опаской смотрела на деревянную лестницу, но всё же решилась спуститься на травку уличного вольера. Каждое новое достижение панды Катюши показывает, насколько она становится самостоятельной и уверенной в себе.

Как за 9 месяцев изменилась панда Катюша, что делает в зоопарке, что умеет? Фото © Telegram / Светлана Акулова

Панда Катюша, отметившая девять месяцев, продолжает расти и радовать всех вокруг. Её игривый характер, любопытство и обаяние делают малышку любимицей не только зоопарка, но и всех москвичей. Мы будем с интересом следить за дальнейшей жизнью пандочки и надеяться, что впереди Катюшу ждёт только счастье.

Панде Катюше 9 месяцев — это как три года по человеческим меркам. Фото © Telegram / Сергей Собянин

Пусть жизнь пандочки Катюши будет долгой и счастливой. Мы продолжим делиться её историями с вами, чтобы вы всегда могли улыбнуться, глядя на эту маленькую пушистую радость.

Авторы Сергей Трофимов