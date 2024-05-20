В Московском зоопарке перевели возраст панды Катюши в человеческий Директор Московского зоопарка Акулова назвала счастливой панду Катюшу 20 мая, 09:33 Панда Катюша. Обложка © Telegram / Светлана Акулова

Панда Катюша счастлива и познаёт мир, заявила гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова. По её словам, если перевести её возраст в человеческий, то на данный момент малышке всего три года.

"Она только познаёт мир, всё исследует, Катюша — очень интересующаяся панда", — сказала собеседница РИА "Новости".

По словам Акуловой, сегодня Катюша весит 26 килограммов. Причём зоопарк рассчитывает на новое пополнение семейства Жуи и Диндин, но позже: около двух лет малышка будет находиться с мамой, после чего станет взрослой.

"Тогда мы планируем соединить ещё раз Жуи и Диндин", — отметила глава зоопарка.

Авторы Матвей Константинов