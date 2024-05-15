"Целое море": Панда Катюша открыла купальный сезон в уличном вольере
Панда Катюша впервые опробовала бассейн в уличном вольере
Панда Катюша из Московского зоопарка открыла купальный сезон в уличном вольере. Вместе с мамой Диндин малышка устроила заплыв в прозрачной воде большого бассейна. Генеральный директор зверинца Светлана Акулова опубликовала милое видео в своём телеграм-канале.
Панда Катюша впервые опробовала бассейн в уличном вольере. Видео © Telegram / Светлана Акулова
"Уличный бассейн Катюша оценила. В сравнении с маленькой поилкой, где она начинала свои купания, это целое море", — написала Акулова.
Ранее Life.ru писал, что Катюша наловчилась играть на бетонном дереве в уличном вольере. Как рассказала директор зоопарка, у малышки случился "порыв сверхсмелости". А ещё недавно Катюша с опаской спускалась на травку нового дома. Сначала она не могла сделать первый шаг, боясь крутой лестницы, но затем дочка Диндин преодолела все преграды.
Telegram / Светлана Акулова