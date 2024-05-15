Покушение на премьера Словакии
Новый кабмин
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 мая, 14:37

"Целое море": Панда Катюша открыла купальный сезон в уличном вольере

Панда Катюша впервые опробовала бассейн в уличном вольере

Панда Катюша из Московского зоопарка открыла купальный сезон в уличном вольере. Вместе с мамой Диндин малышка устроила заплыв в прозрачной воде большого бассейна. Генеральный директор зверинца Светлана Акулова опубликовала милое видео в своём телеграм-канале.

Панда Катюша впервые опробовала бассейн в уличном вольере. Видео © Telegram / Светлана Акулова

"Уличный бассейн Катюша оценила. В сравнении с маленькой поилкой, где она начинала свои купания, это целое море", — написала Акулова.

"Пройден важный рубеж!": Смелая панда Катюша преодолела новую вершину в уличном вольере
"Пройден важный рубеж!": Смелая панда Катюша преодолела новую вершину в уличном вольере

Ранее Life.ru писал, что Катюша наловчилась играть на бетонном дереве в уличном вольере. Как рассказала директор зоопарка, у малышки случился "порыв сверхсмелости". А ещё недавно Катюша с опаской спускалась на травку нового дома. Сначала она не могла сделать первый шаг, боясь крутой лестницы, но затем дочка Диндин преодолела все преграды.

Обложка ©

Telegram / Светлана Акулова

Александра Мышляева
  • Новости
  • Московский зоопарк
  • Панды Жуи и Диндин
  • Животные
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров