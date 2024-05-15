"Целое море": Панда Катюша открыла купальный сезон в уличном вольере

Панда Катюша из Московского зоопарка открыла купальный сезон в уличном вольере. Вместе с мамой Диндин малышка устроила заплыв в прозрачной воде большого бассейна. Генеральный директор зверинца Светлана Акулова опубликовала милое видео в своём телеграм-канале.

"Уличный бассейн Катюша оценила. В сравнении с маленькой поилкой, где она начинала свои купания, это целое море", — написала Акулова.