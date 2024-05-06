"Пройден важный рубеж!": Смелая панда Катюша преодолела новую вершину в уличном вольере

Панда Катюша из Московского зоопарка покоряет новые вершины. Сегодня она спустилась на травку уличного вольера. О новых шагах чёрно-белой малышки рассказала генеральный директор зоопарка Светлана Акулова в телеграм-канале.

Панда Катюша впервые оказалась на траве. Видео © Telegram / Светлана Акулова

"Пройден важный рубеж. Катюша ступила на травку!" — написала она на своей странице.

Панда Катюша впервые оказалась на траве. Видео © Telegram / Светлана Акулова

На видео, которое опубликовала Акулова, можно увидеть, что сначала Катюша особо не горит желанием далеко отходить от своего домика. Юная обитательница зоопарка с опаской окинула взглядом деревянную лестницу, но затем всё же решила сделать шаг.