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6 мая, 13:27

"Пройден важный рубеж!": Смелая панда Катюша преодолела новую вершину в уличном вольере

Панда Катюша впервые в жизни спустилась на травку уличного вольера

Панда Катюша из Московского зоопарка покоряет новые вершины. Сегодня она спустилась на травку уличного вольера. О новых шагах чёрно-белой малышки рассказала генеральный директор зоопарка Светлана Акулова в телеграм-канале.

Панда Катюша впервые оказалась на траве. Видео © Telegram / Светлана Акулова

"Пройден важный рубеж. Катюша ступила на травку!" — написала она на своей странице.

Панда Катюша впервые оказалась на траве. Видео © Telegram / Светлана Акулова

На видео, которое опубликовала Акулова, можно увидеть, что сначала Катюша особо не горит желанием далеко отходить от своего домика. Юная обитательница зоопарка с опаской окинула взглядом деревянную лестницу, но затем всё же решила сделать шаг.

Первая ступенька оказалась коварной — маленькая панда оступилась и ударилась мордочкой о сооружение. Однако это не помешало смелой Катюше продолжить путь. Оказавшись на траве, дочка Жуи и Диндин начала с интересом изучать неизведанную местность. А вот её мама сделала вид, будто ничего не произошло, и пошла по своим делам.

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Ранее Life.ru писал, что недавно Катюша наотрез отказывалась выходить в открытый для неё уличный вольер. Она решила остаться спать в застеклённой комнате своего дома. Позже боязливая малышка всё же решила посетить вольер, но ненадолго. А вчера продолжила покорять уличное помещение, снова умилив весь Интернет.

Обложка ©

Telegram / Светлана Акулова

Александра Мышляева
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