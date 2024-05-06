"Пройден важный рубеж!": Смелая панда Катюша преодолела новую вершину в уличном вольере
Панда Катюша впервые в жизни спустилась на травку уличного вольера
Панда Катюша из Московского зоопарка покоряет новые вершины. Сегодня она спустилась на травку уличного вольера. О новых шагах чёрно-белой малышки рассказала генеральный директор зоопарка Светлана Акулова в телеграм-канале.
"Пройден важный рубеж. Катюша ступила на травку!" — написала она на своей странице.
На видео, которое опубликовала Акулова, можно увидеть, что сначала Катюша особо не горит желанием далеко отходить от своего домика. Юная обитательница зоопарка с опаской окинула взглядом деревянную лестницу, но затем всё же решила сделать шаг.
Первая ступенька оказалась коварной — маленькая панда оступилась и ударилась мордочкой о сооружение. Однако это не помешало смелой Катюше продолжить путь. Оказавшись на траве, дочка Жуи и Диндин начала с интересом изучать неизведанную местность. А вот её мама сделала вид, будто ничего не произошло, и пошла по своим делам.
Ранее Life.ru писал, что недавно Катюша наотрез отказывалась выходить в открытый для неё уличный вольер. Она решила остаться спать в застеклённой комнате своего дома. Позже боязливая малышка всё же решила посетить вольер, но ненадолго. А вчера продолжила покорять уличное помещение, снова умилив весь Интернет.
Telegram / Светлана Акулова