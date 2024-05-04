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"А вам слабо?": Подросшая панда Катюша начала утро с опасных трюков на бревне

Московский зоопарк показал, как панда Катюша делает по утрам зарядку

4 мая, 11:07
Панда Катюша. Обложка © Telegram / Светлана Акулова

Панда Катюша. Обложка © Telegram / Светлана Акулова

Панда Катюша, ставшая любимицей публики после своего появления на свет в Московском зоопарке, оказалась спортивной девочкой. Директор учреждения Светлана Акулова показала в телеграм-канале кульбиты Катюши во время утренней зарядки.

Катюша делает по утрам зарядку. Видео © Telegram / Светлана Акулова

Маленькая панда ловко забралась на верхушку деревянной конструкции в вольере, после чего продемонстрировала чудеса эквилибристики. Катюша уцепилась ногами за бревно и повисла вниз головой, затем перевернулась и покачалась, держась передними лапами. Размявшись, она будто с вызовом посмотрела в камеру: "А вам слабо?"

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Город засыпает — просыпается мафия: У панды Катюши оказалась бурная ночная жизнь

Ранее Life.ru писал, что сотрудники Московского зоопарка начали приучать панду Катюшу к уличному вольеру, однако она отказалась с первого раза выходить к людям. Только 1 мая детёныш решился высунуть мордочку и недолго пробыл на открытом пространстве.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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