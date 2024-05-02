Город засыпает — просыпается мафия: У панды Катюши оказалась бурная ночная жизнь

Директор Московского зоопарка Светлана Акулова нашла ответ на вопрос о том, почему всеобщая любимица панда Катюша целый день отсыпается. Всё потому, что у маленькой пушистой хулиганки очень бурная ночная жизнь. Камеры в вольере засняли, как с наступлением темноты неугомонная вертихвостка занимается всем чем угодно, кроме крепкого сна.

Видеокамера в вольере сняла ночные приключения панды Катюши. Видео © Telegram / Светлана Акулова

Маме Диндин тоже не удалось сомкнуть глаз: кроха требовала от неё внимания, пыталась завлечь в игру, лезла целоваться, кусалась, а в какой-то момент без малого чуть не залезла ей на голову. Наконец, оставив уставшую мать в покое, хулиганка попыталась залезть на сооружение из брёвен. Ох и бедовая растёт малышка!