Смелая панда Катюша продолжает покорять уличный вольер
Панда Катюша опять вышла в уличный вольер, но и в этот раз ненадолго
Панда Катюша. Обложка © Telegram / Светлана Акулова
Юная панда Катюша продолжает осваивать этот удивительный мир. Сегодня всеобщая любимица в очередной раз порадовала посетителей и работников Московского зоопарка своей прогулкой в уличном вольере. Малышка 20 минут гуляла под майским солнцем. Об этом рассказала директор Московского зоопарка Светлана Акулова в своём телеграм-канале.
Панда Катюша. Видео © Telegram / Светлана Акулова
А пока Катюша покоряет новые высоты и сердца неравнодушных зрителей и очевидцев, её мама — панда Диндин — успела немного передохнуть и полакомиться бамбуком.
Панда Катюша. Фото © Telegram / Светлана Акулова
Ранее, 29 апреля, Катюша отказалась выходить в открытый для неё уличный вольер. Повзрослевшая панда предпочла остаться дремать в привычном для неё застеклённом помещении. Позже робкая Катюша всё же ненадолго вышла в уличный вольер. Малышка предприняла новую попытку 1 мая. Директор зоосада назвала панду "смелой девочкой".