Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 мая, 11:22

Смелая панда Катюша продолжает покорять уличный вольер

Панда Катюша опять вышла в уличный вольер, но и в этот раз ненадолго

Панда Катюша. Обложка © Telegram / Светлана Акулова

Панда Катюша. Обложка © Telegram / Светлана Акулова

Юная панда Катюша продолжает осваивать этот удивительный мир. Сегодня всеобщая любимица в очередной раз порадовала посетителей и работников Московского зоопарка своей прогулкой в уличном вольере. Малышка 20 минут гуляла под майским солнцем. Об этом рассказала директор Московского зоопарка Светлана Акулова в своём телеграм-канале.

Панда Катюша. Видео © Telegram / Светлана Акулова

А пока Катюша покоряет новые высоты и сердца неравнодушных зрителей и очевидцев, её мама — панда Диндин — успела немного передохнуть и полакомиться бамбуком.

Панда Катюша. Фото © Telegram / Светлана Акулова

Панда Катюша. Фото © Telegram / Светлана Акулова

Ранее, 29 апреля, Катюша отказалась выходить в открытый для неё уличный вольер. Повзрослевшая панда предпочла остаться дремать в привычном для неё застеклённом помещении. Позже робкая Катюша всё же ненадолго вышла в уличный вольер. Малышка предприняла новую попытку 1 мая. Директор зоосада назвала панду "смелой девочкой".

Зоопарк оценил шансы панды Катюши навсегда "прописаться" в России
Зоопарк оценил шансы панды Катюши навсегда "прописаться" в России
Евгения Мосс
  • Новости
  • Животные
  • Московский зоопарк
  • Панды Жуи и Диндин
  • Интересное
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров