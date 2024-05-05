Смелая панда Катюша продолжает покорять уличный вольер

Юная панда Катюша продолжает осваивать этот удивительный мир. Сегодня всеобщая любимица в очередной раз порадовала посетителей и работников Московского зоопарка своей прогулкой в уличном вольере. Малышка 20 минут гуляла под майским солнцем. Об этом рассказала директор Московского зоопарка Светлана Акулова в своём телеграм-канале.