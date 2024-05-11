"Сверхсмелая": Панда Катюша освоила новый навык, покорив бетонное дерево

Панда Катюша из Московского зоопарка наловчилась играть на бетонном дереве в уличном вольере. Об этом рассказала гендиректор учреждения Светлана Акулова. По её словам, у малышки случился порыв сверхсмелости.

Панда Катюша освоила бетонное дерево. Видео © Telegram / Светлана Акулова

"Из вчерашнего. Сегодня у Катюши не возникло желания выходить в уличный вольер (возможно, магнитные бури). А вот вчера она была сверхсмелой. Первый раз прошла по бетонному дереву, сама смогла развернуться, спуститься. Мама при этом спокойно сидела, ела бамбук во внутреннем вольере", — написала Акулова в телеграм-канале.