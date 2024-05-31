Одна из дочерей Питта и Джоли обратилась в суд с целью избавиться от фамилии отца
TMZ: Дочь Питта и Джоли Шайло хочет отказаться от фамилии отца
Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / shiilohjoliepitt
Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло, как только достигла совершеннолетия, обратилась в суд, чтобы сменить документы и избавиться от фамилии отца, пишет портал TMZ. Наравне с другими детьми звёздной пары Шайло носила двойную фамилию Джоли-Питт, но сейчас она, очевидно, готова к переменам.
"Похоже, это была одна из первых вещей, которые Шайло хотела сделать, став взрослой... Просьба о смене фамилии пока не удовлетворена судом, но это только вопрос времени", — подчёркивают журналисты издания.
Остальные приёмные или родные дети Питта и Джоли пытаются по возможности избежать упоминания отцовской фамилии. Шайло стала первым ребёнком звёздной четы, принявшей решение отказаться от фамилии отца официально.
Впрочем, едва ли Питту стоит беспокоиться о том, что все его дети откажутся от его фамилии. Напомним, он и его новая возлюбленная, фитнес-тренер Инес де Рамон, собираются завести ребёнка. Утверждается, что пара решилась на это после знакомства девушки с семьёй и друзьями 60-летнего голливудского артиста и перехода их отношений в по-настоящему серьёзную плоскость.