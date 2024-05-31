Одна из дочерей Питта и Джоли обратилась в суд с целью избавиться от фамилии отца

Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло, как только достигла совершеннолетия, обратилась в суд, чтобы сменить документы и избавиться от фамилии отца, пишет портал TMZ. Наравне с другими детьми звёздной пары Шайло носила двойную фамилию Джоли-Питт, но сейчас она, очевидно, готова к переменам.

"Похоже, это была одна из первых вещей, которые Шайло хотела сделать, став взрослой... Просьба о смене фамилии пока не удовлетворена судом, но это только вопрос времени", — подчёркивают журналисты издания.

Остальные приёмные или родные дети Питта и Джоли пытаются по возможности избежать упоминания отцовской фамилии. Шайло стала первым ребёнком звёздной четы, принявшей решение отказаться от фамилии отца официально.