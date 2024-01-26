Возраст не помеха: СМИ узнали о важном решении Брэда Питта и его новой возлюбленной
In Touch Weekly: Брэд Питт и Инес де Рамон решили стать родителями
Брэд Питт и Инес де Рамон. Обложка © Getty Images / Matt Winkelmeyer / WireImage, © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / INESDRMN
Актёр Брэд Питт и его новая возлюбленная, фитнес-тренер Инес де Рамон, собираются завести ребёнка, пишет In Touch Weekly со ссылкой на источник. Утверждается, что пара решилась на это после знакомства девушки с семьёй и друзьями 60-летнего голливудского артиста и перехода их отношений в по-настоящему серьёзную плоскость.
"Она переехала к нему, и они обсуждали возможность рождения ребёнка. Некоторых это может шокировать, но их близкие не удивятся, если она уже беременна. Инес как раз в подходящем возрасте... Брэд в лучшей форме, чем большинство мужчин его возраста. Они преданы друг другу и по-настоящему влюблены, проводят всё время вместе", — заявил инсайдер.
Напомним, летом 2023 года стало известно об окончательном разводе Брэда Питта и Анджелины Джоли. После семи лет разбирательств они смогли прийти к соглашению: актриса сохранит опеку над тремя детьми до 18 лет, а Питт сможет видеться с ними. Кроме того, он выплатит ей 250 миллионов долларов за винодельню Chateau Miraval во Франции. Вскоре стало известно об отношениях актёра с Инес де Рамон.