Они вам не дедушки: Питт, Миккельсен, Кравиц и ещё 7 самых сексуальных знаменитостей в возрасте за 50
Далеко не все мужчины с возрастом превращаются в пузатых дедов. Представляем примеры актёров в возрасте, кто своими формами и подтянутым телом даст фору молодым. Приготовьте платки, дамы, ведь на нашу подборку вы точно пустите слюни.
Многие скажут, что легко оставаться в привлекательной форме, если у тебя есть миллионы долларов в карманах. Возможно. Но даже постоянные пластические операции не помогут вам хорошо выглядеть без регулярных занятий спортом, соблюдения режима и правильного питания. Поэтому эти сексуальные знаменитости за 50 не просто какие-то там дедки! Они эталоны и пример, как нужно выглядеть в своём возрасте всем.
Марк Уолберг, 52 года
Актёр и фотомодель Марк Уолберг в свои 52 года выглядит отлично. Фото © Kinopoisk
Известный вечно молодой американский актёр, музыкант, филантроп и фотомодель. Трудно поверить, но этому симпатичному мужчине стукнуло уже 52 года! Многие знают Марка из-за номинаций на премию "Оскар" за роль второго плана в фильме "Отступники" и за фильм "Боец" в качестве продюсера. В свои 52 года Уолберг продолжает следить за фигурой и поддерживать форму. Актёр постоянно занимается спортом и строго следит за питанием.
Саймон Пегг, 54 года
В последнее время Саймон Пегг похудел и теперь тоже хвастается прессом с кубиками. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / simonpegg
В основном Саймон Пегг славился своим талантом в комедии. Британец много снимается в фильмах этого жанра и также хорошо выглядит для своих лет — 54. Однако недавно он порадовал поклонников новым телом. Саймон похудел, потому что принял участие в съёмках новой "Миссии невыполнима" с Томом Крузом, вдохновился его формами и тоже взял себя в руки.
Мадс Миккельсен, 58 лет
Датский актёр Мадс Миккельсен остаётся дамским угодником и в 58 лет. Оно и понятно почему. Фото © Kinopoisk
Многие впервые познакомились с этим датским актёром в сериале "Ганнибал", снятом по мотивам фильма "Молчание ягнят" Джонатана Демми. Мадс также принял участие в знаменитых картинах "Доктор Стрэндж" и "Казино "Рояль" и сыграл злодея Геллерта Грин-де-Вальда в фильме "Фантастические твари: Тайны Дамблдора". Поклонники отмечают, что Миккельсен невероятно сексуален для своих 58 лет. Оно и понятно почему!
Ленни Кравиц, 59 лет
Ленни Кравица и его стальной пресс с кубиками в 59 лет! Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lennykravitz
Поговаривают, что телосложению Ленни Кравица в 59 лет позавидуют даже древнегреческие боги. Только посмотрите, как выглядит звезда в таком возрасте! Назвать его стариком или дедком не повернётся язык.
Брэд Питт, 60 лет
Знаменитый актёр Брэд Питт следит и ухаживает за собой. Поэтому не удивительно, что он так хорошо выглядит в свои 60 лет. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / bradpittofflcial
Брэд Питт хорошо выглядит в свои 60 лет по многим причинам. Звёзды Голливуда, включая бывшего супруга Джоли, имеют доступ к профессиональным услугам по уходу за кожей, волосами и телом. Регулярные процедуры красоты и уход за собой помогают Питту сохранить молодость и привлекательность. Поэтому даже в 60 лет звезда выглядит сногсшибательно в обтягивающих рубашках на ковровых дорожках.
Дольф Лундгрен, 66 лет
Актёр Дольф Лундгрен и его гора мышц. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dolphlundgren
Следующим в нашем списке не дедов, а сексуальных парней 50+ оказывается Дольф Лундгрен. В свои 66 лет из-за регулярных тренировок пять раз в неделю, генетики, здорового образа жизни, ухода за собой и позитивного настроя звезда остаётся привлекательной и в хорошей форме на протяжении многих лет. Уверены, Дольф и в 70 будет красавчиком.
Мел Гибсон, 68 лет
Актёр Мел Гибсон — звезда Голливуда, кто и в 68 остаётся сексуальным. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / official_mel_gibson, © "Чего хотят женщины" (2000), режиссёр Нэнси Майерс, сценарист Джош Голдсмит, Кэти Юспа, Дайан Дрэйк / Kinopoisk
Актёр Мел Гибсон известен как фанат здорового образа жизни: он правильно питается, сидит на диетах, регулярно физически упражняется и старается отказываться от вредных привычек, таких как курение и употребление алкоголя. Наверное, поэтому в свои 68 лет Мел Гибсон может похвастаться как здоровьем, так и привлекательным внешним видом.
Пирс Броснан, 71 год
Исполнитель роли Джеймса Бонда в 71 год всё ещё влюбляет в себя женщин всех возрастов. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / piercebrosnanofficial
Исполнитель роли Джеймса Бонда в четырёх фильмах: "Золотой глаз", "Завтра не умрёт никогда", "И целого мира мало" и "Умри, но не сейчас", а также почётный офицер ордена Британской империи с 2003 года Пирс Броснан и в 71 год остаётся влажной мечтой многих женщин.
Стинг, 72 года
Стинг уже более 30 лет занимается йогой. Возможно, поэтому и выглядит так хорошо в свои 72 года. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / theofficialsting
Поклонники, следящие за жизнью знаменитого исполнителя, говорят, что Стинг уже более 30 лет практикует аштанга-йогу. Кстати, эмоциональное благополучие также влияет на внешний вид человека. Возможно, именно поэтому в 72 года Стинг отличается не только уверенностью в себе и позитивным отношением к жизни, но и хорошей формой.
Сильвестр Сталлоне, 77 лет
Сильвестр Сталлоне что в молодости, что сейчас выглядит круто. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / officialslystallone, © Kinopoisk
И самый знаменитый, а также самый сексуальный "не дед" нашей подборки — Сильвестр Сталлоне. Напомним, что актёру стукнуло уже 77 лет, а он всё ещё принимает участие в кино, регулярно тренируется, следит за питанием и отлично выглядит.
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Getty Images / Jon Kopaloff, Matt Winkelmeyer, Mike Marsland, Karwai Tang