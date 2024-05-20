"Курить не бросила": В окружении Хлебниковой рассказали о состоянии певицы после пожара
Kp.ru: Певица Марина Хлебникова с трудом ходит спустя 2,5 года после пожара
Певица Марина Хлебникова. Обложка © ТАСС / Евгений Стукалин
Спустя 2,5 года после пожара певица Марина Хлебникова всё ещё восстанавливается. Артистка сталкивается с трудностями при ходьбе, сообщает kp.ru со ссылкой на источники из её окружения.
"Она плохо ходит, подворачивает ногу. Ей не так просто подниматься на сцену. Но Марина — настоящий боец. Чудо, что выжила в таком пожаре", — пояснили знакомые Хлебниковой.
По их словам, Хлебникова после произошедшего так и не бросила курить, хотя вредная привычка чуть не стоила ей жизни.
Напомним, у Хлебниковой начались проблемы со здоровьем осенью 2021 года после пожара в её московской квартире. Певицу госпитализировали в ожоговую реанимацию в очень тяжёлом состоянии. У артистки произошло заражение тканей лица, а перед выпиской ей даже пришлось делать пересадку кожи. В ноябре 2023 года у Хлебниковой выявили аритмию и ишемическую болезнь сердца. А через пару месяцев состояние певицы начало ухудшаться: у неё стали отказывать пальцы рук из-за артрита.