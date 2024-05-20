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20 мая, 11:11

"Курить не бросила": В окружении Хлебниковой рассказали о состоянии певицы после пожара

Kp.ru: Певица Марина Хлебникова с трудом ходит спустя 2,5 года после пожара

Певица Марина Хлебникова. Обложка © ТАСС / Евгений Стукалин

Певица Марина Хлебникова. Обложка © ТАСС / Евгений Стукалин

Спустя 2,5 года после пожара певица Марина Хлебникова всё ещё восстанавливается. Артистка сталкивается с трудностями при ходьбе, сообщает kp.ru со ссылкой на источники из её окружения.

"Она плохо ходит, подворачивает ногу. Ей не так просто подниматься на сцену. Но Марина — настоящий боец. Чудо, что выжила в таком пожаре", — пояснили знакомые Хлебниковой.

По их словам, Хлебникова после произошедшего так и не бросила курить, хотя вредная привычка чуть не стоила ей жизни.

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Напомним, у Хлебниковой начались проблемы со здоровьем осенью 2021 года после пожара в её московской квартире. Певицу госпитализировали в ожоговую реанимацию в очень тяжёлом состоянии. У артистки произошло заражение тканей лица, а перед выпиской ей даже пришлось делать пересадку кожи. В ноябре 2023 года у Хлебниковой выявили аритмию и ишемическую болезнь сердца. А через пару месяцев состояние певицы начало ухудшаться: у неё стали отказывать пальцы рук из-за артрита.

Дарья Нарыкова
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