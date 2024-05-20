"Курить не бросила": В окружении Хлебниковой рассказали о состоянии певицы после пожара

Спустя 2,5 года после пожара певица Марина Хлебникова всё ещё восстанавливается. Артистка сталкивается с трудностями при ходьбе, сообщает kp.ru со ссылкой на источники из её окружения.

"Она плохо ходит, подворачивает ногу. Ей не так просто подниматься на сцену. Но Марина — настоящий боец. Чудо, что выжила в таком пожаре", — пояснили знакомые Хлебниковой.