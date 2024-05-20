Борются лучшие врачи: В группе "Город 312" пролили свет на состояние Аи, уже год лечащейся после ковида

За здоровье солистки "Города 312" Аи (Светланы Назаренко), трижды перенёсшей ковид в тяжёлой форме, борются лучшие врачи. Об этом журналистам рассказал сооснователь рок-группы Дмитрий Притула. По его словам, коллектив не ожидал, что болезнь настолько сильно скажется на артистке.

"Она три раза перенесла очень тяжело, с поражением лёгких. И потом, конечно, это сказалось. Вот мы думали, что она восстановится: ну, месяц, ну, два... Мы все ждали, взяли паузу полгода. Потом понимаем, что уже близится к году. Ну, сложно всё, сложно. Пока она на пути к восстановлению", — отметил собеседник "Пятого канала".

Учитывая, что возвращение певицы на сцену пока не представляется возможным, рок-группа решила взять новую участницу — Диану Макарову из Крыма. Притула отметил, что Ая как вокалистка задала высокую планку.

"Она передаёт это ещё очень эмоционально, мощно, очень мощно. Очень мощно держит зал. В ней столько энергетики, правильной, классной", — добавил он.