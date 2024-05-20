Звезду "Служебного романа" госпитализировали с ковидом в тяжёлом состоянии Mash: Актриса Немоляева находится в тяжёлом состоянии после госпитализации 20 мая, 07:23 Актриса Светлана Немоляева. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Актриса Светлана Немоляева находится в тяжёлом состоянии после госпитализации под наблюдением врачей. Артистку положили в больницу с положительным тестом на коронавирус, пишет Mash.

По информации телеграм-канала, 87-летнюю звезду "Служебного романа" и других советских кинокартин госпитализировали в инфекционное отделение одной из больниц в Москве. На компьютерной томографии медики не нашли серьёзных изменений, однако показатели насыщения крови кислородом указали на признаки дыхательной недостаточности.

Немоляева должна была играть в спектакле "Бешеные деньги" в театре Маяковского в воскресенье, 19 мая. Однако из-за госпитализации актрисы постановку перенесли на 1 июля.

Авторы Дарья Нарыкова