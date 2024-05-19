Появилась сильная боль: У Носкова ухудшилось состояние на фоне приёма сильнодействующих препаратов
Состояние Носкова резко ухудшилось на фоне приёма сильнодействующих препаратов
Николай Носков. Обложка © ТАСС / Евгений Стукалин
Состояние Николая Носкова резко ухудшилось, пишет Mash со ссылкой на источник. Врачам не удалось добиться улучшений посредством корректировки терапии, и здоровье заслуженного артиста России ухудшается на фоне приёма сильнодействующих препаратов.
На данный момент он жалуется на сильную боль в животе. Медики же хотят исключить формирование абсцесса в брюшной полости и язвы в желудке.
Напомним, о госпитализации Николая Носкова стало известно 3 мая. У артиста диагностировали тромбоэмболию лёгочной артерии, развившуюся на фоне пневмонии. Певец остаётся под наблюдением врачей.