Появилась сильная боль: У Носкова ухудшилось состояние на фоне приёма сильнодействующих препаратов

Состояние Николая Носкова резко ухудшилось, пишет Mash со ссылкой на источник. Врачам не удалось добиться улучшений посредством корректировки терапии, и здоровье заслуженного артиста России ухудшается на фоне приёма сильнодействующих препаратов.

На данный момент он жалуется на сильную боль в животе. Медики же хотят исключить формирование абсцесса в брюшной полости и язвы в желудке.