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19 мая, 09:43

Появилась сильная боль: У Носкова ухудшилось состояние на фоне приёма сильнодействующих препаратов

Состояние Носкова резко ухудшилось на фоне приёма сильнодействующих препаратов

Николай Носков. Обложка © ТАСС / Евгений Стукалин

Николай Носков. Обложка © ТАСС / Евгений Стукалин

Состояние Николая Носкова резко ухудшилось, пишет Mash со ссылкой на источник. Врачам не удалось добиться улучшений посредством корректировки терапии, и здоровье заслуженного артиста России ухудшается на фоне приёма сильнодействующих препаратов.

На данный момент он жалуется на сильную боль в животе. Медики же хотят исключить формирование абсцесса в брюшной полости и язвы в желудке.

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Напомним, о госпитализации Николая Носкова стало известно 3 мая. У артиста диагностировали тромбоэмболию лёгочной артерии, развившуюся на фоне пневмонии. Певец остаётся под наблюдением врачей.

Матвей Константинов
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