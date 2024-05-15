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Певцу Николаю Носкову диагностировали тромбоэмболию на фоне пневмонии

15 мая, 07:27
Певец Николай Носков. Обложка © ТАСС / Евгений Стукалин / ТАСС

Певец Николай Носков. Обложка © ТАСС / Евгений Стукалин / ТАСС

У 68-летнего заслуженного артиста России Николая Носкова закупорилась лёгочная артерия: врачи диагностировали тромбоэмболию на фоне пневмонии. Об этом узнал Mash.

Также у музыканта развилась дыхательная недостаточность. По данным телеграм-канала, сейчас певец в среднетяжёлом состоянии.

Невролог оценила, восстановится ли речь перенёсшего инсульт Николая Носкова
Невролог оценила, восстановится ли речь перенёсшего инсульт Николая Носкова

Напомним, что весной 2017 года Николай Носков перенёс инсульт. После этого он передвигался только с костылём, а на концертах выступал в инвалидном кресле. Некоторые поклонники в соцсетях признаются, что плачут на выступлениях артиста, поскольку им кажется, что он поёт из последних сил. Супруга артиста рассказала, что у Носкова до сих пор не восстановился речевой центр, а также ухудшилась память. А 3 мая стало известно о госпитализации артиста с воспалением лёгких.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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