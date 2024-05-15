Певцу Николаю Носкову диагностировали тромбоэмболию на фоне пневмонии
Певец Николай Носков. Обложка © ТАСС / Евгений Стукалин / ТАСС
У 68-летнего заслуженного артиста России Николая Носкова закупорилась лёгочная артерия: врачи диагностировали тромбоэмболию на фоне пневмонии. Об этом узнал Mash.
Также у музыканта развилась дыхательная недостаточность. По данным телеграм-канала, сейчас певец в среднетяжёлом состоянии.
Напомним, что весной 2017 года Николай Носков перенёс инсульт. После этого он передвигался только с костылём, а на концертах выступал в инвалидном кресле. Некоторые поклонники в соцсетях признаются, что плачут на выступлениях артиста, поскольку им кажется, что он поёт из последних сил. Супруга артиста рассказала, что у Носкова до сих пор не восстановился речевой центр, а также ухудшилась память. А 3 мая стало известно о госпитализации артиста с воспалением лёгких.