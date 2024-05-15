Певцу Николаю Носкову диагностировали тромбоэмболию на фоне пневмонии

У 68-летнего заслуженного артиста России Николая Носкова закупорилась лёгочная артерия: врачи диагностировали тромбоэмболию на фоне пневмонии. Об этом узнал Mash .

Также у музыканта развилась дыхательная недостаточность. По данным телеграм-канала, сейчас певец в среднетяжёлом состоянии.