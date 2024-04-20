Невролог оценила, восстановится ли речь перенёсшего инсульт Николая Носкова Врач Демьяновская: Приблизительно в 30% случаях инсульт оказывается смертельным 20 апреля, 08:30 Певец Николай Носков. Обложка © ТАСС / Евгений Стукалин

У многих пациентов после инсульта возникают проблемы с речью, как у знаменитого певца Николая Носкова. При этом, вернутся или нет утраченные функции, зависит от того, насколько сильно пострадал мозг и как скоро была оказана помощь. Об этом Life.ru рассказала невролог Екатерина Демьяновская.

Приблизительно в 30% случаях инсульт оказывается смертельным. Если же человека удалось спасти, ему требуется длительное восстановление, а последствия бывают необратимыми. Какими именно они будут — зависит от того, какая зона мозга во время инсульта пострадала больше всего. Проблемы с речью возникают, если инсульт затронул левое полушарие. У большинства людей здесь расположены центры речи (у некоторых левшей они находятся в правом полушарии). Екатерина Демьяновская Невролог, врач, эксперт лаборатории "Гемотест"

Нарушения различаются в зависимости от центра, пострадавшего от инсульта: Центр Брока отвечает за моторный компонент речи, то есть за способность выговаривать звуки. При его поражении речь становится невнятной, человек будто пытается говорить с кашей во рту.

Центр Вернике обеспечивает понимание письменной и устной речи, здесь обрабатываются слова, которые мы слышим или читаем. Если пострадал этот центр, человек не понимает смысла речи. Или он знает, что хочет сказать, но не может выразить мысли. Со стороны это выглядит так, будто он забыл язык и произносит подряд всё, что помнит.

Сочетание этих состояний называется сенсомоторной афазией.

Вернутся или нет утраченные функции, зависит от того, насколько сильно пострадал мозг и как скоро была оказана помощь. После инсульта есть зона некроза — область, в которой нейроны погибли моментально. Эти клетки не восстанавливаются. А есть зона пенумбры, и, как правило, у выживших пациентов она значительно больше. Там нейроны не умерли, они оглушены, как после сильного взрыва. В этой части кровоток не нарушен критически, но нейроны нуждаются в восстановлении, объяснила Демьяновская.

Смысл реабилитации после инсульта как раз и направлен на то, чтобы привести в чувство выжившие клетки мозга. Если это получится, оставшиеся нейроны возьмут на себя функции тех, что погибли. Как правило, в течение первого года удаётся добиться максимальных результатов. По истечении этого времени последствия становятся стойкими. Вернуть речь можно только путём напряжённой и регулярной работы с логопедами и нейропсихологами, отмечает невролог.

Напомним, что весной 2017 года Николай Носков перенёс инсульт. После этого он передвигался только с костылём, а на концертах выступал в инвалидном кресле. Некоторые поклонники в соцсетях признаются, что плачут на выступлениях артиста, поскольку им кажется, что он поёт из последних сил. Супруга артиста рассказала, что у Носкова до сих пор не восстановился речевой центр, поэтому периодически возникают проблемы с произношением. Кроме того, у 68-летнего исполнителя хита "Я тебя люблю" ухудшилась память и он стал мало читать.

Авторы Андрей Горяничев