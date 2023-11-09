Терапевт предположила, из-за какого недуга Носков мог отменить свои концерты

У российского певца Николая Носкова мог быть повторный инсульт. Такое предположение выразила врач-терапевт Фатима Абдуллаева. По её словам, нельзя быть уверенными, что артист полностью восстановится.

"Учитывая то, что у певца уже был инсульт и ухудшение состояния, а новые показатели крови были не в норме, такой исход вполне возможен. Это может быть повторный инсульт", — отметила медик в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

Она указала, что в случае Носкова вероятна только частичная реабилитация после произошедших проблем со здоровьем. Ему необходима комплексная терапия, постоянные занятия с массажистом, контроль состояния и другое. Врач считает, что сейчас Носкову стоит прекратить выступления хотя бы до завершения восстановления.

Известно, что в 2017 году Николай Носков перенёс инсульт. После этого он передвигался только с костылём, а на концертах выступал, будучи в инвалидном кресле.