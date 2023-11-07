Певец Николай Носков отменил концерт в Челябинске из-за болезни

Концерт российского певца Николая Носкова, который должен был состояться в Челябинске 7 ноября, отменён по причине болезни музыканта. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на организаторов выступления.

"К огромному сожалению, концерты в Оренбурге и Челябинске переносятся из-за болезни Николая Носкова. Даты концертов сообщим позднее", — уточняется в тексте.

Директор городских зрелищных касс в Челябинске Илья Белов заверил, что деньги за электронные билеты будут возвращены автоматически, а бумажные нужно сдать в месте их приобретения.