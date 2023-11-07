Регион

Уведомления отключены

7 ноября, 14:28

Певец Николай Носков отменил концерт в Челябинске из-за болезни

<p>Певец Николай Носков. Обложка © ТАСС / Евгений Стукалин</p>

Певец Николай Носков. Обложка © ТАСС / Евгений Стукалин

Концерт российского певца Николая Носкова, который должен был состояться в Челябинске 7 ноября, отменён по причине болезни музыканта. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на организаторов выступления.

"К огромному сожалению, концерты в Оренбурге и Челябинске переносятся из-за болезни Николая Носкова. Даты концертов сообщим позднее",  уточняется в тексте.

Директор городских зрелищных касс в Челябинске Илья Белов заверил, что деньги за электронные билеты будут возвращены автоматически, а бумажные нужно сдать в месте их приобретения.

Общественники призвали отменить концерты Zero People из-за высказываний лидера группы Красовицкого

Общественники призвали отменить концерты Zero People из-за высказываний лидера группы Красовицкого

Ранее сообщалось, что вернувшийся в Россию Дмитрий Назаров рискует остаться без концертов и свободы. Имеющийся штраф за дискредитацию ВС РФ не испугал опального актёра, и он решил как ни в чём не бывало снова начать зарабатывать в родной стране, однако люди этого не поняли. Запланированный показ спектакля в Смоленске отменили, а общественники требуют наказать артиста.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • николайносков
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров