Певец Николай Носков отменил концерт в Челябинске из-за болезни
Певец Николай Носков. Обложка © ТАСС / Евгений Стукалин
Концерт российского певца Николая Носкова, который должен был состояться в Челябинске 7 ноября, отменён по причине болезни музыканта. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на организаторов выступления.
"К огромному сожалению, концерты в Оренбурге и Челябинске переносятся из-за болезни Николая Носкова. Даты концертов сообщим позднее", — уточняется в тексте.
Директор городских зрелищных касс в Челябинске Илья Белов заверил, что деньги за электронные билеты будут возвращены автоматически, а бумажные нужно сдать в месте их приобретения.
Ранее сообщалось, что вернувшийся в Россию Дмитрий Назаров рискует остаться без концертов и свободы. Имеющийся штраф за дискредитацию ВС РФ не испугал опального актёра, и он решил как ни в чём не бывало снова начать зарабатывать в родной стране, однако люди этого не поняли. Запланированный показ спектакля в Смоленске отменили, а общественники требуют наказать артиста.