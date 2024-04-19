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19 апреля, 12:20

"Умерли клетки мозга": Жена Носкова рассказала о его состоянии после инсульта

Жена перенёсшего инсульт Носкова рассказала, что у него умерли клетки мозга

Николай Носков. Обложка © VK / Фан-группа Носкова

Николай Носков. Обложка © VK / Фан-группа Носкова

Супруга певца Николая Носкова рассказала о его состоянии после перенесённого в 2017 году инсульта. Так, по словам Марины, у её мужа до сих пор не восстановился речевой центр, поэтому периодически возникают проблемы с произношением. Кроме того, у 68-летнего исполнителя хита "Я люблю тебя" ухудшилась память и он стал мало читать.

"Читает мало. Ему это сложно, потому что поражён речевой центр. Там умерли клетки мозга, и они не восстанавливаются. Этот участок мозга поражён, но нейронные связи взаимодействуют. Иногда Колю может переклинить — забывает слова", — рассказала Марина в беседе с aif.ru.

Супруга артиста добавила, что её муж регулярно занимается лечебной физкультурой и ходит к массажисту. При этом, несмотря на непростое состояние, Носков по-прежнему хорошо поёт, поскольку у него не пострадало полушарие мозга, которое отвечает за этот навык, добавила Марина.

Известно, что весной в 2017 году Николай Носков перенёс инсульт. После этого он передвигался только с костылём, а на концертах выступал, будучи в инвалидном кресле. Некоторые поклонники в соцсетях признаются, что плачут на выступлениях артиста, поскольку им кажется, что он поёт из последних сил.

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Ранее Life.ru сообщал, что врачи выявили злокачественную опухоль у легендарного российского телеведущего и зоолога Николая Дроздова. Тем не менее медики всё же давали хорошие прогнозы. В конце прошлого года ему заметно полегчало: благодаря химиотерапии и лечению началась ремиссия.

Наталья Исакова
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