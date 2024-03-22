"Мечтаю о ремиссии": Актёр из "Интернов" и "Ворониных" покрывается чёрными пятнами из-за смертельной болезни

Некогда популярный актёр сериалов "Воронины", "Интерны", "След" Николай Зазуля уже несколько лет борется с онкологией, вот только ни денег, ни сил у него уже практически не осталось. В 2019 году на теле мужчины появилось маленькое чёрное пятнышко, но со временем пятен становилось всё больше и больше. В итоге у артиста обнаружили саркому Капоши — множественные пятна на коже, трансформирующимися в опухолевые узлы.

После оглашения страшного диагноза у Николая пропала работа. Он перестал сниматься в кино и сериалах и из-за этого лишился заработка. За эти годы 55-летний актёр пережил две химиотерапии, а также потерял отца. На всё это ему пришлось изрядно потратиться, из-за чего он влез в долги. Сейчас ситуация с финансами постепенно выравнивается, однако мужчине всё равно не хватает средств на лечение. Детей и жены у Зазули никогда не было, а единственный родной брат общаться с ним отказывается из-за детских обид. Что касается болезни, то в этом плане радостных новостей у актёра, к сожалению, нет: онкология только прогрессирует, из-за чего пятен на его теле стало гораздо больше. На очередное обследование Николай съездил в Москву, теперь с ужасом ожидает результатов. Сам он подозревает, что у него уже саркома в лёгких.

"Я сам уже в Интернете почитал всё о саркоме, не нашёл ни одной истории о том, чтобы кто-то вылечился. Но всегда можно быть первым, я морально не сдаюсь. Моя главная мечта сейчас услышать фразу "Николай, у вас ремиссия!", — приводит сайт kp.ru слова актёра.

Новых пятен у Зазули с каждым днём становится всё больше и больше. Фото © kp.ru