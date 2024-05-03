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3 мая, 14:03

В Москве экстренно госпитализировали Николая Носкова

Mash: Носкова экстренно госпитализировали с подозрением на пневмонию в Москве

Певец Николай Носков. Обложка © ТАСС / Евгений Стукалин

Певец Николай Носков. Обложка © ТАСС / Евгений Стукалин

В Москве с подозрением на пневмонию экстренно госпитализировали певца Николая Носкова. Музыкант в настоящее время находятся в состоянии средней степени тяжести, пишет Mash.

По информации телеграм-канала, 68-летний заслуженный артист России почувствовал недомогание сегодня, 3 мая. Носков пожаловался на сильный кашель, высокую температуру и боли в груди. В результате певца забрала скорая помощь. Певец уточнил, что стал себя плохо чувствовать после поездки в санаторий. Уточняется, что 10 мая у Носкова запланирован концерт в столице.

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Невролог оценила, восстановится ли речь перенёсшего инсульт Николая Носкова

А ранее Life.ru рассказывал, что весной 2017 года Носков перенёс инсульт. После этого артист передвигался только с костылём, а на концертах выступал в инвалидном кресле. Поклонники признаются, что плачут на выступлениях артиста, поскольку им кажется, что он поёт из последних сил. Супруга Носкова рассказала, что у него до сих пор не восстановился речевой центр, поэтому периодически возникают проблемы с произношением. Кроме того, у певца ухудшилась память.

Дарья Нарыкова
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