В Москве экстренно госпитализировали Николая Носкова

По информации телеграм-канала, 68-летний заслуженный артист России почувствовал недомогание сегодня, 3 мая. Носков пожаловался на сильный кашель, высокую температуру и боли в груди. В результате певца забрала скорая помощь. Певец уточнил, что стал себя плохо чувствовать после поездки в санаторий. Уточняется, что 10 мая у Носкова запланирован концерт в столице.

А ранее Life.ru рассказывал, что весной 2017 года Носков перенёс инсульт. После этого артист передвигался только с костылём, а на концертах выступал в инвалидном кресле. Поклонники признаются, что плачут на выступлениях артиста, поскольку им кажется, что он поёт из последних сил. Супруга Носкова рассказала, что у него до сих пор не восстановился речевой центр, поэтому периодически возникают проблемы с произношением. Кроме того, у певца ухудшилась память.