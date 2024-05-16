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16 мая, 02:10

Вплоть до остановки сердца: Врач объяснил, чем опасен диагноз Николая Носкова

Кардиолог Кондрахин: Тромбоэмболия у певца Носкова способна остановить сердце

Певец Николай Носков. Обложка © ТАСС / Евгений Стукалин

Певец Николай Носков. Обложка © ТАСС / Евгений Стукалин

Тромбоэмболия, диагностированная у певца Николая Носкова, чревата серьёзными последствиями — вплоть до остановки сердца. Об этом 360.ru рассказал кардиолог и врач функциональной диагностики Андрей Кондрахин.

"Возникает такой синдром заклинивания в лёгочном стволе, это приводит к рефлекторной остановке сердца, что может привести к большим проблемам в будущем. <...> Это осложнение, которое требует лечения, в некоторых случаях даже проведения экстренной операции по удалению тромба", — объяснил специалист.

По его словам, при незначительной тромбоэмболии врачи назначают препараты на основе гепарина, постепенно растворяющие тромб. Также используются препараты-антикоагулянты — благодаря своему кроворазжижающему эффекту они становятся прекрасным профилактическим средством для лечения подобных больных.

Ранее Life.ru писал, что у 68-летнего заслуженного артиста России Николая Носкова закупорилась лёгочная артерия: врачи диагностировали тромбоэмболию на фоне пневмонии. Сейчас состояние певца оценивается как среднетяжёлое.

Невролог оценила, восстановится ли речь перенёсшего инсульт Николая Носкова
Невролог оценила, восстановится ли речь перенёсшего инсульт Николая Носкова

Напомним, весной 2017 года Николай Носков перенёс инсульт, после чего передвигался только с костылём, а на концертах выступал в инвалидном кресле. Супруга артиста рассказала, что у него до сих пор не восстановился речевой центр и ухудшилась память. А 3 мая стало известно о госпитализации певца с воспалением лёгких.

Лариса Сафронова
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