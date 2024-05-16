Вплоть до остановки сердца: Врач объяснил, чем опасен диагноз Николая Носкова
Кардиолог Кондрахин: Тромбоэмболия у певца Носкова способна остановить сердце
Певец Николай Носков. Обложка © ТАСС / Евгений Стукалин
Тромбоэмболия, диагностированная у певца Николая Носкова, чревата серьёзными последствиями — вплоть до остановки сердца. Об этом 360.ru рассказал кардиолог и врач функциональной диагностики Андрей Кондрахин.
"Возникает такой синдром заклинивания в лёгочном стволе, это приводит к рефлекторной остановке сердца, что может привести к большим проблемам в будущем. <...> Это осложнение, которое требует лечения, в некоторых случаях даже проведения экстренной операции по удалению тромба", — объяснил специалист.
По его словам, при незначительной тромбоэмболии врачи назначают препараты на основе гепарина, постепенно растворяющие тромб. Также используются препараты-антикоагулянты — благодаря своему кроворазжижающему эффекту они становятся прекрасным профилактическим средством для лечения подобных больных.
Ранее Life.ru писал, что у 68-летнего заслуженного артиста России Николая Носкова закупорилась лёгочная артерия: врачи диагностировали тромбоэмболию на фоне пневмонии. Сейчас состояние певца оценивается как среднетяжёлое.
Напомним, весной 2017 года Николай Носков перенёс инсульт, после чего передвигался только с костылём, а на концертах выступал в инвалидном кресле. Супруга артиста рассказала, что у него до сих пор не восстановился речевой центр и ухудшилась память. А 3 мая стало известно о госпитализации певца с воспалением лёгких.