Именитый театральный режиссёр Бородин госпитализирован в Москве

Отечественного театрального режиссёра и художественного руководителя Российского академического молодёжного театра (РАМТ) 82-летнего Алексея Бородина срочно доставили в больницу с пневмонией. Медики внимательно следят за его состоянием, пишет Mash.

По сведениям телеграм-канала, недуг осложнён патологиями сердца и почек, режиссёр находится в средне тяжёлом состоянии. Самочувствие Бородина ухудшилось ещё неделю назад — у него выросла температура, появились слабость с кашлем. Госпитализировав его, врачи пришли к выводу, что пациент страдает от затяжной пневмонии, которую он подхватил ещё в ноябре прошлого года.

Бородин — один из известнейших театральных режиссёров и педагогов России, имеет звание народного артиста, является лауреатом Государственной премии РСФСР имени Константина Станиславского и Премии Президента Российской Федерации. Он поставил по меньшей мере 39 театральных постановок и удостоился 23 государственных и театральных наград.