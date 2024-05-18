Именитый театральный режиссёр Бородин госпитализирован в Москве
В Москве с пневмонией госпитализировали худрука РАМТ Бородина
Российский режиссёр и художественный руководитель РАМТ Алексей Бородин. Обложка © Wikipedia.org
Отечественного театрального режиссёра и художественного руководителя Российского академического молодёжного театра (РАМТ) 82-летнего Алексея Бородина срочно доставили в больницу с пневмонией. Медики внимательно следят за его состоянием, пишет Mash.
По сведениям телеграм-канала, недуг осложнён патологиями сердца и почек, режиссёр находится в средне тяжёлом состоянии. Самочувствие Бородина ухудшилось ещё неделю назад — у него выросла температура, появились слабость с кашлем. Госпитализировав его, врачи пришли к выводу, что пациент страдает от затяжной пневмонии, которую он подхватил ещё в ноябре прошлого года.
Бородин — один из известнейших театральных режиссёров и педагогов России, имеет звание народного артиста, является лауреатом Государственной премии РСФСР имени Константина Станиславского и Премии Президента Российской Федерации. Он поставил по меньшей мере 39 театральных постановок и удостоился 23 государственных и театральных наград.
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