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18 мая, 08:47

Именитый театральный режиссёр Бородин госпитализирован в Москве

В Москве с пневмонией госпитализировали худрука РАМТ Бородина

Российский режиссёр и художественный руководитель РАМТ Алексей Бородин. Обложка © Wikipedia.org

Российский режиссёр и художественный руководитель РАМТ Алексей Бородин. Обложка © Wikipedia.org

Отечественного театрального режиссёра и художественного руководителя Российского академического молодёжного театра (РАМТ) 82-летнего Алексея Бородина срочно доставили в больницу с пневмонией. Медики внимательно следят за его состоянием, пишет Mash.

По сведениям телеграм-канала, недуг осложнён патологиями сердца и почек, режиссёр находится в средне тяжёлом состоянии. Самочувствие Бородина ухудшилось ещё неделю назад — у него выросла температура, появились слабость с кашлем. Госпитализировав его, врачи пришли к выводу, что пациент страдает от затяжной пневмонии, которую он подхватил ещё в ноябре прошлого года.

Бородин — один из известнейших театральных режиссёров и педагогов России, имеет звание народного артиста, является лауреатом Государственной премии РСФСР имени Константина Станиславского и Премии Президента Российской Федерации. Он поставил по меньшей мере 39 театральных постановок и удостоился 23 государственных и театральных наград.

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Ранее Life.ru рассказывал о том, как на 79-м году жизни умер художник-мультипликатор и режиссёр студии "Союзмультфильм" Александр Горленко. Он заложил основы отечественной анимации, а те, кому довелось с ним работать, говорят, что покойный всегда отстаивал необходимость сохранять традиции классического анимирования, а также всегда помогал младшим товарищам найти свою дорогу в профессии.

Юрий Лысенко
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