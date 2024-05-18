В РАМТ подтвердили госпитализацию театрального режиссёра Алексея Бородина

Художественный руководитель Российского академического молодёжного театра (РАМТ) Алексей Бородин действительно госпитализирован по состоянию здоровья. Эту информацию подтвердили представители РАМТ в беседе с журналистами.

"Театр подтверждает, что Алексей Владимирович болен и со вчерашнего дня находится под наблюдением врачей в больнице. Больше ничего нового сообщить мы не можем", — цитирует ответ пресс-службы театра "Газета.ru".