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Регион
18 мая, 11:15

В РАМТ подтвердили госпитализацию театрального режиссёра Алексея Бородина

Художественный руководитель РАМТ Алексей Бородин. Обложка © Сайт РАМТ

Художественный руководитель РАМТ Алексей Бородин. Обложка © Сайт РАМТ

Художественный руководитель Российского академического молодёжного театра (РАМТ) Алексей Бородин действительно госпитализирован по состоянию здоровья. Эту информацию подтвердили представители РАМТ в беседе с журналистами.

"Театр подтверждает, что Алексей Владимирович болен и со вчерашнего дня находится под наблюдением врачей в больнице. Больше ничего нового сообщить мы не можем", — цитирует ответ пресс-службы театра "Газета.ru".

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Напомним, о госпитализации 82-летнего Алексея Бородина стало известно сегодня. Сообщалось, что причиной его недомогания стала запущенная пневмония, которой он заболел ещё осенью прошлого года, осложнённая кардиологическими и почечными патологиями. Сейчас он находится под наблюдением врачей.

Юрий Лысенко
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