В РАМТ подтвердили госпитализацию театрального режиссёра Алексея Бородина
Художественный руководитель РАМТ Алексей Бородин. Обложка © Сайт РАМТ
Художественный руководитель Российского академического молодёжного театра (РАМТ) Алексей Бородин действительно госпитализирован по состоянию здоровья. Эту информацию подтвердили представители РАМТ в беседе с журналистами.
"Театр подтверждает, что Алексей Владимирович болен и со вчерашнего дня находится под наблюдением врачей в больнице. Больше ничего нового сообщить мы не можем", — цитирует ответ пресс-службы театра "Газета.ru".
Напомним, о госпитализации 82-летнего Алексея Бородина стало известно сегодня. Сообщалось, что причиной его недомогания стала запущенная пневмония, которой он заболел ещё осенью прошлого года, осложнённая кардиологическими и почечными патологиями. Сейчас он находится под наблюдением врачей.