Американский актёр Стив Бушеми госпитализирован после нападения в Нью-Йорке

На 66-летнего американского актёра Стива Бушеми, звезду фильмов "Фарго", "Криминальное чтиво", "Дети шпионов", "Большой Лебовски" напал неизвестный во время дневной прогулки в Нью-Йорке. Он подошёл к актёру и ударил его по лицу, передаёт New York Post, ссылаясь на представителей правоохранительных органов. После этого артиста госпитализировали.

"Бушеми прогуливался по заливу Кипс на прошлой неделе, когда какой-то зверь подошёл и ударил звезду... средь бела дня — это одно из последних неспровоцированных нападений в пяти районах", — рассказали правоохранители.

У Бушеми отёк лица и левого глаза. Нападавший скрылся, его не нашли. Бушеми — не первый пострадавший в подобной ситуации. До него "не повезло" актёру Майклу Штубаргу, которого во время пробежки ударили камнем по голове.