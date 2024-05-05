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5 мая, 13:22

В ФРГ один из напавших на кандидата СДПГ пришёл сдаваться полиции вместе с мамой

Одним из напавших на кандидата в Европарламент от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Маттиаса Экке оказался несовершеннолетний парень из Дрездена. Он решил сдаться полиции и пришёл в участок вместе с мамой. Об этом сообщило немецкое издание Bild.

"Один из нападавших, избивших в пятницу политика СДПГ Маттиаса Экке, <...> сдался. Немец из Дрездена Квентин Дж. вместе с мамой появился в полицейском участке около 1:00 (2:00 мск) в воскресенье. Сообщается, что там он признал нападение", — пишет издание.

По данным издания, сейчас нападавшего на политика не заключили под стражу, потому что он несовершеннолетний и сотрудничал со следствием. Молодого человека отпустили домой на определённых условиях, о них в полиции умолчали. Позже его допросят в Центре защиты от терроризма и экстремизма в присутствии адвоката.

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Ранее Life.ru писал, что в Дрездене было совершено нападение на кандидата на грядущих выборах в Европарламент. Политик был тяжело ранен. Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал произошедшее угрозой демократии в стране.

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Shutterstock / FOTODOM

Александра Мышляева
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