В ФРГ один из напавших на кандидата СДПГ пришёл сдаваться полиции вместе с мамой

Одним из напавших на кандидата в Европарламент от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Маттиаса Экке оказался несовершеннолетний парень из Дрездена. Он решил сдаться полиции и пришёл в участок вместе с мамой. Об этом сообщило немецкое издание Bild.

"Один из нападавших, избивших в пятницу политика СДПГ Маттиаса Экке, <...> сдался. Немец из Дрездена Квентин Дж. вместе с мамой появился в полицейском участке около 1:00 (2:00 мск) в воскресенье. Сообщается, что там он признал нападение", — пишет издание.

По данным издания, сейчас нападавшего на политика не заключили под стражу, потому что он несовершеннолетний и сотрудничал со следствием. Молодого человека отпустили домой на определённых условиях, о них в полиции умолчали. Позже его допросят в Центре защиты от терроризма и экстремизма в присутствии адвоката.