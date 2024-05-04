В Британии публично указали на позорную халатность Бундесвера ФРГ

Слив записей конфиденциальных видеосовещаний в публичный доступ стал настоящим унижением для Минобороны Германии. Об этом говорится в материале британской газеты Express.

"Немецкая армия подверглась унижению, после того как тысячи секретных видеосовещаний были выложены в Сеть, что дало доступ к ним людям по всему миру", — сказано в публикации.

По данным СМИ, окончательно от утечки избавились только к вечеру 3 мая. Немецкий журнал Focus утверждает, что несколько тысяч ссылок на видеоконференции Министерства обороны ФРГ, на которых озвучивалась внутренняя информация, на протяжении нескольких месяцев были в открытом доступе для любого желающего.