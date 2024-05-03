Российский дипломат отверг в МИД Германии обвинения в причастности к кибератаке

Временный поверенный в делах России в Германии, вызванный в МИД ФРГ после предполагаемой "кибератаки" на офис Социал-демократической партии (СДПГ), категорически отверг обвинения в причастности к этому Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе Посольства РФ в Берлине.

"Представитель посольства категорически отверг обвинения в причастности государственных российских структур к указанному случаю и деятельности [хакерской] группы АРТ28 в целом как бездоказательные и необоснованные", — говорится в сообщении.

Подчёркивается, что демарш МИД Германии рассматривается Москвой как очередной недружественный шаг, направленный на разжигание в стране антироссийских настроений и ведущий к дальнейшему разрушению отношений между странами.