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3 мая, 13:33

Российский дипломат отверг в МИД Германии обвинения в причастности к кибератаке

Временный поверенный в делах России в Германии, вызванный в МИД ФРГ после предполагаемой "кибератаки" на офис Социал-демократической партии (СДПГ), категорически отверг обвинения в причастности к этому Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе Посольства РФ в Берлине.

"Представитель посольства категорически отверг обвинения в причастности государственных российских структур к указанному случаю и деятельности [хакерской] группы АРТ28 в целом как бездоказательные и необоснованные", — говорится в сообщении.

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Подчёркивается, что демарш МИД Германии рассматривается Москвой как очередной недружественный шаг, направленный на разжигание в стране антироссийских настроений и ведущий к дальнейшему разрушению отношений между странами.

Напомним, МИД ФРГ вызвал российского дипломата из-за, как утверждается, причастности РФ к хакерской атаке на офис СДПГ. Как отметил представитель правительства страны Вольфганг Бюхнер, виновники якобы смогли скомпрометировать несколько учётных записей электронной почты партии.

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Shutterstock / FOTODOM

Матвей Константинов
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