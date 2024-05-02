НАТО обвинило РФ в "злонамеренных" акциях, но про доказательства забыло

НАТО обвинило РФ в проведении "злонамеренных" акций, в частности, кампаний по дезинформации, кибератаках и прочих, как утверждается, "гибридных операциях" в странах – членах Североатлантического альянса. Но доказательств в блоке решили не приводить.

В объединении указали, что по данным инцидентам сейчас проводятся расследования, обвинения уже предъявили нескольким лицам. Как отметили в НАТО, от случившегося пострадали Чехия, Эстония, ФРГ, Латвия, Литва, а также Польша и Великобритания.

"Инциденты — часть усиливающейся кампании, которая проводится по всей евроатлантической зоне, в том числе на территории государств альянса, а также через своих посредников. Мы поддерживаем и выражаем солидарность со всеми союзниками, которые столкнулись с этим", — указали в альянсе.

Там подчеркнули, что будут противостоять подобным угрозам. Кроме того, в блоке заверили, что случившееся не заставит партнёров отказаться от дальнейшей поддержки Киева.