МИД Британии вызвал посла РФ Келина из-за сообщений о "враждебной деятельности"
Российского посла в Лондоне Андрея Келина вызвали в Министерство иностранных дел Британии после выдвинутых обвинений во "враждебной деятельности", которая была якобы организована РФ в Соединённом Королевстве. Об этом в пятницу, 26 апреля, сообщили в МИД Британии.
"Сегодня МИД вызвал посла РФ Андрея Келина в связи с обвинениями в организованной Россией вредоносной деятельности на территории Британии", — отметили в министерстве.
Судя по опубликованному на сайте МИД заявлению, такой шаг связан с уголовным разбирательством против пятерых граждан Британии. Они, как предполагают иностранные правоохранители, подожгли бизнес-здания украинских бизнесменов в Лондоне якобы по заданию спецслужб РФ.
Ранее в ФРГ задержали двух человек по подозрению в шпионаже в пользу РФ и подготовке диверсий. Сообщалось, что оба задержанных — русские немцы: 39-летний Дитер С. и 37-летний Александр Дж. В числе объектов, за которыми те якобы наблюдали, указаны американские военные полигоны в Баварии. На одном из них проводилось обучение солдат ВСУ на танках Abrams. После этого глава МИД ФРГ Анналена Бербок вызвала российского посла в Берлине Сергея Нечаева.
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