Двух русских немцев обвинили в подготовке взрыва на полигоне с бойцами ВСУ в Баварии Spiegel: В ФРГ задержали двух человек по подозрению в шпионаже в пользу России 18 апреля, 07:21 В Германии задержали двух "агентов России". Обложка © ТАСС / dpa / picture-alliance

В Германии полиция задержала двух человек, которых подозревают в шпионаже в пользу России и подготовке диверсий. Об этом сообщает издание Der Spiegel, не уточняя детали расследования.

Подозреваемых поймали в Баварии. Как утверждается в публикации, речь идёт о неких "агентах России", которые якобы охотились за секретной информацией и передавали её российским спецслужбам, а также собирались устроить ряд диверсионных актов. По сведениям журналистов, оба задержанных — русские немцы. Это 39-летний Дитер С. и 37-летний Александр Дж. В числе объектов, за которыми они якобы наблюдали, указаны военные полигоны США в Баварии. На одном из них проводилось обучение украинских солдат на танках Abrams.

Подозреваемые были доставлены в Карлсруэ, где они предстали перед следственными судьями Федерального суда. Оба арестованы.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура Германии обвинила гражданина ФРГ в сотрудничестве с российскими спецслужбами и разглашении служебной тайны. Военнослужащего Томаса Х. задержали ещё 9 августа 2023 года. Он был сотрудником федерального ведомства вооружений и информационных технологий, осуществляющего закупку военной продукции для Вооружённых сил Германии.

Авторы Татьяна Миссуми