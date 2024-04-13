Экс-посол США в Боливии получил 15 лет лишения свободы за шпионаж в пользу Кубы

Суд в США вынес приговор бывшему послу страны в Боливии Мануэлю Роче по делу о шпионаже в пользу Кубы. Как пишет CNN, дипломат получил 15 лет лишения свободы, из которых пять лет — за заговор с целью осуществления деятельности агента иностранного правительства, а ещё десять — за само преступление.

Напомним, в марте СМИ сообщили о согласии 73-летнего Рочи признать вину в работе на правительство Кубы. Обвинение экс-послу Штатов предъявили в минувшем декабре. По мнению следствия, дело раскрывает одну из самых масштабных и продолжительных деятельностей шпиона в правительстве США. Считается, что он работал так на протяжении 40 лет.