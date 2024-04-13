Регион

Уведомления отключены

13 апреля, 05:59

Экс-посол США в Боливии получил 15 лет лишения свободы за шпионаж в пользу Кубы

Мануэль Роча. Обложка © ТАСС / AP

Мануэль Роча. Обложка © ТАСС / AP

Суд в США вынес приговор бывшему послу страны в Боливии Мануэлю Роче по делу о шпионаже в пользу Кубы. Как пишет CNN, дипломат получил 15 лет лишения свободы, из которых пять лет — за заговор с целью осуществления деятельности агента иностранного правительства, а ещё десять — за само преступление.

Напомним, в марте СМИ сообщили о согласии 73-летнего Рочи признать вину в работе на правительство Кубы. Обвинение экс-послу Штатов предъявили в минувшем декабре. По мнению следствия, дело раскрывает одну из самых масштабных и продолжительных деятельностей шпиона в правительстве США. Считается, что он работал так на протяжении 40 лет.

В России за шпионаж впервые арестовали гражданина Южной Кореи
В России за шпионаж впервые арестовали гражданина Южной Кореи

Ранее в Германии обвинили в шпионаже военнослужащего, который, как считает следствие, передавал российской разведке сведения о Бундесвере. Он работал в федеральном ведомстве вооружений, информационных технологий и применения.

Матвей Константинов
  • Новости
  • США
  • Боливия
  • Куба
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров